– Jeg hadde akkurat flyttet hit, så ble jeg arbeidsløs

Aleksander Aamot Kilde er fortsatt ikke helt tilbake fra korsbåndsskaden han pådro seg i januar, men han er klar på at han går for å vinne gull i OL, som er om bare fem måneder.

Aleksander Kilde var verdens beste alpinist frem til 16.januar i år da han falt på trening og røk korsbåndet.

Da hadde han nettopp flyttet til Innsbruck og korona sto på for fult.

– Jeg hadde akkurat flyttet hit, og så ble jeg arbeidsløs. Det var liksom ikke helt planen med å dra til Østerrike.

Og den perioden beskriver han som den tyngste perioden av både skaden og oppholde i Østerrike, så langt.

Han har fått besøk av sin tante og mor, men utover det har pandemien satt en stopper for det meste av sosial omgang, ettersom det meste av famille og venner befinner seg i Norge.

– Det var jo litt tungt mentalt. Men jeg syntes at når jeg først hadde bestemt meg for å flytte så kunne jeg ikke stikke etter en måned. Har jeg bestemt meg for at livet mitt skal være her, så er livet mitt her.

Kuttet ut kaffe og alkohol

For mens han i en vanlig hverdag er opptatt med reising, trening og restitusjon har han nå fått tid til å lære seg nye ting i skadeperioden.

For den blide 28-åringen fra Bærum sier at han synes det har vært fint med litt tid til å lære seg nye ting, nå som han ikke har kunnet stå på ski.

– Her om dagen tok jeg faktisk frem gitaren og prøvde å lære meg noen grep, jeg har liksom tid til sånt nå. Og så har jeg satt meg inn i litt ernæring, det er jo kanskje nyttig for å komme raskere tilbake også. Jeg kuttet blant annet ut kaffe og alkohol en periode - uten at det er så lett å vite hva det har gitt av resultater.

ADELBODEN: Aamot Kilde på vei over mål i sitt siste renn før fallet. Foto: Denis Balibouse/REUTERS

Og selv om et røket korsbånd er en relativt stor skade, sier han at ting har gått etter planen siden fallet.

– De første månedene er det liksom en smørbrødliste man skal igjennom for å komme tilbake til noenlunde vanlig trening. Og siden det ikke har vært noen tilbakefall, har det egentlig vært en litt gøy periode.

– Jeg har hele tiden kunnet sette meg nye mål som jeg skal klare innenfor en gitt tidsperiode. Det startet med å slippe krykkene, så ble det å klare knebøy, etter det ble det å stå på ski og nå er det å trene helt normalt uten noen særlig risiko for tilbakefall.

TROFE: Aleksander Aamodt Kilde fikk trofeet for sammenlagtseieren i verdenscupen. Foto: Erik Johansen/NTB scanpix

– Jeg begynner å vinne igjen når OL kommer

Aamot Kilde vant verdenscupen sammenlagt i 2019/20 sesongen og ledet sammenlagt da han falt i januar. Nå er han klar for å ta tilbake tronen som verdens beste alpinist, allerede i vinter.

– Det er alltid vanskelig å si hvordan man ligger når man ikke har matchet seg på lenge. men planen er å komme tilbake i Lake Louise i slutten av november. Så følger jeg verdenscupen frem til jeg begynner å vinne renn igjen i OL, sier Kilde lattermildt.

Men han blir litt mer seriøs i fortsettelsen, for han mener at når det har gått 13 måneder fra en operasjon, så har han alle forutsetninger for å kjøre fort igjen. Og når han kjører fort, så vet også han hva det kan holde til.

Det ene momentet som er nytt, selv for en som har vært i verdenscupsirkuset i flere år og deltatt i to OL fra før, er at han aldri har vært i Beijing og ikke kjenner løypene. Men planen er klar.

– Jeg har aldri vært der og vet ikke helt hva som møter oss der. Men det gjelder nesten alle, så det er den som tør å gå for det og er offensiv den dagen som har best sjanser for å ta det. Det håper og tror jeg at jeg klarer.

– Du tror altså på OL-gull allerede i Beijing?

– Ja.