Derfor bør du omfavne MDG, Sylvi!

I 2015 fikk Europa en flyktningkrise på dørstokken. Krig, konflikt og fattigdom drev mer enn 1,2 millioner mennesker bort fra hjemmene sine, med et håp om en trygg havn i Europa og også i land som Norge.

Nå advarer FN om at en langt større flyktningkrise er under oppseiling de neste tiårene på grunn av klimakrisa.

Klimapanelet slår fast om at verden er på full fart mot katastrofale klimaendringer.

Øystater vil oversvømmes, og deler av verdens tett befolkede kystlinjer vil bli ubeboelige.

Et stadig oftere og tøffere ekstremvær kan utslette hele byer, og ekstrem tørke kan fordrive millioner av bønder fra landsbygda til urbane strøk.

Dødelige hetebølger vil gjøre større områder i verden ubeboelige.

Dette har vi sett forsmaken på i sommer, med hetebølger, skogbranner og oversvømmelser med enorme materielle skader og tap av menneskeliv. Klimapanelets siste rapport slo fast at vi allerede ser konsekvensene av klimaendringene.

Allerede i dag sender klimakrisa millioner av mennesker på flukt.

En milliard mennesker

Ifølge Flyktninghjelpens flyktningregnskap har det de senere årene vært opptil fem ganger flere mennesker som er drevet på flukt som følge av klimaendringer og naturkatastrofer, enn det er fra krig og konflikt.

Frem mot 2050 anslår FN at flere hundre millioner mennesker vil måtte flykte fra hus og hjem på grunn av klimakrisa, og i ytterste konsekvens opp mot en milliard mennesker.

Derfor klør jeg meg fortsatt i hodet over hvorfor Frp setter seg sånn på bakbena for at Norge skal ta større ansvar i klimakrisa.

Partiet har en av sine viktigste saker å kjempe mot at Norge skal ta imot flere flykninger.

Likevel kjemper Sylvi Listhaug med nebb og klør for billigst mulig bensin, nye motorveier som vil øke biltrafikk og utslipp, og ikke minst for å dele ut milliarder av kroner til den styrtrike oljelobbyen for å lete etter enda mer olje og gass.

Kutte så raskt som mulig

Det er de fattige i verden som rammes hardest av klimaendringene. Derfor er klimakrisa vår tids store solidaritetssak.

Men det er også helt avgjørende for nordmenns fremtidige velferd og stabiliteten i vår del av verden, at vi tar grep for å kutte utslipp så raskt som mulig.

Forskjellen på 1,5 og 3, 4 eller 5 graders oppvarming er forskjellen på liv og død for mange millioner mennesker.

Klarer vi å kutte utslipp raskt nok til å begrense oppvarmingen til 1,5-grader, vil vi unngå at millioner av mennesker havner på flukt.

Klarer vi det ikke, vil fremtiden kunne bli ekstremt dramatisk.

Vi vil kunne vente oss et stort press fra desperate mennesker på grensene til Europa og til land som Norge, som kan få flyktningekrisa fra 2015 til å blekne i forhold.

Det tror jeg ikke Frp egentlig har tatt innover seg.

Kode rød

Hvert år eksporterer Norge 10 ganger mer CO2-utslipp gjennom olje og gass enn vi slipper ut i Norge.

Det aller viktigste Norge kan gjøre i kampen mot klimakrisa, er derfor å stanse videre oljeleting og starte utfasing av olje og gassindustrien.

Dette er ikke noe MDG har funnet på.

FNs generalsekretær har meldt kode rød for menneskeheten, og har innstendig bedt verdens land stanse leting etter mer fossil energi.

Det er ikke lenger mulig å gå inn for fortsatt full gass for norsk oljeproduksjon, og samtidig ikke erkjenne at konsekvensen av denne politikken er mer dødelig ekstremvær og større flyktningestrømmer i fremtiden.

Varmere verden

Det gjør at vi må heve ambisjonene for klimapolitikken. Det må bli dyrere å forurense, samtidig som vi må sørge for at det blir enklere og billigere å reise, leve og spise miljøvennlig.

Vi må prioritere kollektivtrafikk foran store, nye motorveier, og vi må satse på nye, grønne jobber fremfor mer olje og gass.

MDG mener i tillegg at vi som et styrtrikt land med et oljefond på 12.000 milliarder kroner, har et stort ansvar for å finansiere klimatiltak og tilpasning til en varmere verden i andre land.

Vi har som eneste parti tatt til orde for å innføre en klima- og naturprosent i tillegg til dagens bistandsbudsjett.

Frp snakker ofte om at vi må hjelpe folk der de er. Det er dette klima- og naturkrisa faktisk krever av et land som har tjent oss styrtrike på olje og gass.

250 klimaflyktninger

Men vi må også forholde oss at klimaflyktninger allerede er en realitet. Flyktningkonvensjonen av 1951 setter opp kriterier for å definere en flyktning og hvilke rettigheter flyktninger har.

MDG vil at Norge skal ta et internasjonalt lederansvar i å avklare retten til beskyttelse for mennesker som flykter på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer.

Vi mener generelt at Norge bør ta imot flere flyktninger enn hva vi gjør i dag, men vi mener også Norge bør gå foran og i første omgang ta imot 250 klimaflyktninger.

Dette er et klimavalg.

Enten velger vi et Storting som tar kraftfulle grep for å løse klimakrisa og få Norge ut av oljealderen, eller så gjør vi det ikke.

Hva vi velger blir avgjørende om våre barn kan vokse opp i en trygg og stabil verden, eller en verden med stadig med dødelig ekstremvær og voksende flyktningestrømmer.

Jeg vet hva jeg velger. Hva velger Frp?

