TV 2 lager dokumentarserie om Tina Jørgensen-saken

Fredag forrige uke kom nyheten om at politiet har siktet en mann i 50-årene for det 26 år gamle drapet på Birgitte Tengs. Den samme personen har også fått status som mistenkt i Tina Jørgensen-saken.

20 år gamle Jørgensen forsvant natt til 24. september 2000, etter en bytur i Stavanger sentrum. En måned senere ble hun funnet død under et kumlokk ved Bore kirke på jæren i Klepp kommune.

Tidligere i år startet TV 2 og Novemberfilm arbeidet med en ny dokumentarserie om den uoppklarte drapssaken, sammen med forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst og den prisvinnende journalisten Hans Petter Aas.

Håpet er nå å finne nye opplysninger som kan bidra til en oppklaring av Tina-saken.

Ser ikke på tiden som noe hindring

I en pressemelding sier Horst at de 21 årene som har gått ikke trenger å være en hindring. Snarere tvert imot.

– Mennesker som den gangen saken var ny valgte å tie, kan nå være i en annen livssituasjon som gjør det lettere for dem å snakke.

Han forklarer at det sjeldent skjer uoppfordret, men at ny oppmerksomhet omkring saken, kan gi ny informasjon.

– Min erfaring er at hver gang en gammel sak blir tatt fram igjen i media tilfører det nye opplysninger. Av og til verdifulle. Av og til avgjørende, sier den tidligere politietterforskeren.

Han påpeker flere spesielle sider ved Tina-saken, da spesielt en uvanlig planmessighet over de etterfølgende handlingene.

– Typisk for overfallsdrap er at åsted og funnsted er ett og samme. At det er utført av en person som er ute av kontroll og ikke har brukt mye tid på å skjule liket eller fjerne spor. I dette tilfellet er liket fraktet bort i bil og det er nedlagt arbeid i å skjule det. En slik organisert drapsmann er uvanlig, sier Horst.

Under dette kumlokket ble 21 år gamle Tina Jørgensen funnet drept i 2000. Foto: Håvard Solem/TV 2

– Mitt hjerte gråter hver dag

Også Tina Jørgensens mor, Torunn Austdal Rasmussen (72), medvirker i serien. Hun er glad for at det settes et større fokus på den uløste saken.

– Jeg ønsker så inderlig at saken skal bli løst, og av respekt for Tina kommer jeg til å lete etter svar til min siste dag.

– Mitt hjerte gråter hver dag, og jeg vet at noen der ute vet noe. Jeg stiller opp på dette i håp om å få svar på hvem som drepte Tina, sier Austdal Rasmussen i pressemeldingen fra TV 2.

Politiet har destruert potensielle bevis

Mandag denne uken ble det kjent at DNA-undersøkelser av materiale i Tina-saken har blitt destruert. Horst kaller det en tragedie.

– Det er mange merkverdige sider ved Tina-saken. Det som nå har blitt kjent om den mistenkte er en av dem. Det som skiller saken fra andre uløste drapsgåter er blant annet mangelen på tekniske spor og bevis. Birgitte-saken illustrerer svært godt hvordan ny teknologi kan hjelpe rettsmedisinske eksperter til å gjøre mer med mindre materiale.

– Hvordan politiet selv slettet slike potensielle bevis er en del av den tragiske drapshistorien om Tina Jørgensen. Arbeid med saken handler om å søke etter svar andre steder, sier han.

Vil gi svar til de etterlatte

Journalist Hans Petter Aass dekket både Tengs- og Tina-saken for VG i 1995 og 2000, og er i dag ansatt i Stavanger Aftenblad. Nå har han en sentral rolle i arbeidet med serien.

– I løpet av min karriere som journalist, har jeg jobbet med mange drapssaker. Noen av disse har gjort et varig inntrykk. Birgitte-saken er en av disse, Tina-saken en annen. Jeg har i den forbindelse kommet tett på aktørene. I begge sakene sitter pårørende uten svar, og jeg håper vi kan bidra til at Tinas etterlatte får vite noe som gjøre tilværelsen bedre for dem, sier Aass.

TV 2s programdirektør, Kathrine Haldorsen, forteller at de har jobbet med dokumentarserien i lengre tid.

– Forrige ukes utvikling gir fornyet håp om at det fortsatt er mulig å løse mysteriet, sier Haldorsen.