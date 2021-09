Ti år siden hele hockeylaget ble utslettet: – De ble borte på noen sekunder. Det var helt jævlig

På denne dagen for ti år siden styrtet et fly med det russiske ishockeylaget Lokomotiv Jaroslavl om bord. 44 av 45 passasjerer omkom, av dem Espen «Shampoo» Knutsens nære venn.

Den 7. september 2011 var det russiske ishockeylaget Lokomotiv Jaroslavl på vei til Hviterussland for å innlede sesongen mot Dinamo Minsk da flyet styrtet like etter avgang.

Flyet krasjet i en radiomast og tok fyr etter avgang fra flyplassen Tunosha.

Totalt 45 personer var om bord i flyet med spillere, støtteapparat og flybesetning.

Tidligere ishockeyspiller Espen «Shampoo» Knutsen mistet en nær kamerat under flystyrten som rystet hockeyverdenen. Foto: Fredrik Hagen/NTB.

43 personer omkom på stedet. Kun to personer overlevde flystyrten og ble fraktet til sykehus, en av dem var Jaroslavl-spiller Alexander Galimov. Men fem dager etter ulykken døde Galimov på sykehuset etter kraftige brannskader.

Flyingeniør Alexander Sizov ble den eneste av de 45 flypassasjerene som overlevde. Han ble skrevet ut av sykehuset etter lang tids behandling.

Mistet nær venn: – Helt jævlig

De omkomne minnes i medier over hele verden på denne dagen som markerer ti år siden den forferdelige ulykken. Espen «Shampoo» Knutsen var en av dem som mistet en som stod ham nær den 7. september 2011.

– Det var et enormt sjokk i hele hockeyverdenen at et helt lag med spillere og støtteapparat ble borte på noen sekunder. Det var helt jævlig, sier Knutsen til TV 2.

– Det er rart at det er ti år siden, da skjønner du hvor fort tiden går, fortsetter han.

Knutsen minnes sin gode venn og tidligere lagkamerat Ruslan Salei. De to var ofte romkamerater på treningsleir og jobbet tett sammen. Salei ble 36 år gammel.

– Han var en sprudlende kar som gjorde alle rundt seg blide og glade. Han hadde alltid et smil om munnen, en veldig fin fyr. Vi spilte sammen og jeg kjente ham godt. Det var et sjokk da det skjedde. Jævlig trist og unødvendig,

Deler av flyet, et Yakovlev Yak-42, landet i elven. Foto: AFP PHOTO, Maxim Shipenkov.

Svensk hockeyprofil omkom

Blant de omkomne var også den svenske ishockeymålvakten Stefan Liv, som på ulykkestidspunktet også var en del av det svenske landslaget. Han var hentet til Lokomotiv Jaroslavl i forkant av sesongen 2011/2012. Han døde kun 30 år gammel.

Mennesker la blomster, lys og hockeykøller ved ulykkesstedet i 2011. Foto: AFP PHOTO, Natalia Kolesnikova

– Han var på toppen av karrieren, var nygift og hadde to herlige barn. Mye hadde gått hans vei på den tiden, men kort tid senere var han borte. Vi snakket om fremtiden, og han sa han ønsket å avslutte karrieren i HV71 (ishockeylag fra Jönköping i Sverige) og vinne mer med oss, sier tidligere ishockey-spiller og Stefan Livs nære venn Johan Davidsson til Aftonbladet.

Liv vant OL-gull, VM-gull og tre gull i Svenske mesterskapet som målvakt.

– Vi spilte sammen i mange år. Han var alltid seg selv, veldig nysgjerrig og sosial. Han fulgte med på tekst-TV hele tiden for å holde seg oppdatert om hva som skjedde i sportsverdenen, forteller Davidsson.

Stefan Liv ligger begravd på Dunkehalla kirkegård i Jönköping.

– Jeg pleier å gjøre en hilsen når jeg kjører fordi, sier Davidsson.