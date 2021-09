Kristiansen fyrer opp: – De har mistet vinnerkulturen

Stavanger Oilers-profil Tommy Kristiansen mener Vålerenga tror at de har vunnet serien på forhånd. Profilen mener den gamle storheten har mistet det som skal til.

Se alt av Fjordkraft-ligaen på TV 2 Play!

Det er stor optimisme rundt Vålerenga. Hockeyklubben på Oslo øst starter sesongen i den storstua de ventet så lenge på, men som ikke ble fylt opp forrige sesong.

De har hentet ny trener og flere store profiler er hentet "hjem" for å ta Vålerenga tilbake på toppen av norsk ishockey.

Stavanger Oilers-spiller Tommy Kristiansen tror i likhet med de fleste andre at Oslo-klubben vil ende blant de fire øverste.

– Jeg tror at vi, Frisk Asker, Storhamar og Vålerenga vil kjempe helt i toppen, sier Kristiansen.

– Mistet vinnerkulturen

Oilers-profilen bruker ikke energi på å tenke på hvor han spiller etter sesongen, og vil ikke ha snakk om at det kan være hans siste sesong i oljebyen.

– Jeg trives veldig godt i Oilers. Hvor jeg spiller neste år driter jeg i akkurat nå. Jeg har ett mål, akkurat nå. Jeg skal vinne gull med Oilers, sier han.

Han forventer tøff kamp fra Vålerenga, men mener at de i Oslo-klubben flyr høyt om dagen, uten å ha noe å vise til.

– De er blitt så høye og mørke. De tror at de har vunnet serien på forhånd, selv om det ikke har vunnet på snart 15 år. De er vel favoritter, som de sier da, sier Kristiansen og gliser.

– Må Vålerenga regnes som favoritter?

– Jeg tror ikke det, men de tror det. De har et bra lag, men de har mistet vinnerkulturen. Jeg tror ikke det bare er å signere noen spillere og begynne å vinne, svarer veteranen.

IKKE ENIG: Vålerenga-trener Kenneth Larsen er uenig med Tommy Kristiansen. Foto: Goran Jorganovich

– Må spise ordene sine

Vålerenga-trener Kenneth Larsen smilte godt da han fikk høre hva Kristiansen sa.

– Det er mange år siden Vålerenga har vunnet. Oilers har vunnet i mange år og har noe i ryggraden som vi må beseire. Det er undervurdert. Det er en barriere som må brytes. Du kan hilse og si at “den skal brytes i år”, sier Larsen.

Han legger til at det er en god del spillere i klubben som har vært med å vinne før, og han mener det er mange vinnertyper i Vålerenga-garderoben.

– Han får vente og se, så tror jeg han må spise ordene sine, sier treneren.

– Er vinnerkulturen i Vålerenga borte?

– Absolutt ikke. Jeg merker i garderoben og på treninger at folk vil vinne hver situasjon. I treningskampene var det kjefting om istid. Folk er ordentlig på og vil vinne, men selvfølgelig er det mange år siden sist vi vant, og gutta her må skape sin egen vinnerkultur. Det hjelper ikke for dem hva som skjedde på 80-tallet, svarer Larsen.

Torsdag kommer TV 2 Sporten sitt tabelltips for Fjordkraft-ligaen. Du kan høre gjennomgang av samtlige lag i "TV 2 Hockeyprat". Nedenfor kan du trykke deg inn på episoden om Stavanger Oilers: