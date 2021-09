Beboere evakuerte seg selv etter brann i enebolig i Oslo

Politiet i Oslo meldte om brannen på Twitter like før klokken 10.30.

– Vi fikk melding om at det er en brann på taket. Noen har vært på taket og forsøkt å slukke brannen, men så evakuerte alle beboerne seg selv. Det er meldt om flammer og røyk, men situasjonen er noe uoversiktlig, sier operasjonsleder Lina Odden.

Politiet sperrer Holmenkollveien slik at nødetatene skal få komme frem. Omkjøring blir da ned/opp Ankerveien v/besserud t-bane. Brannvesenet jobber med å slukke brannen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 7, 2021

Det var en enebolig i Holmenkollveien som brant. Politiet kom med en oppfordring til trafikanter i området.

– Vi ønsker å sperre veien ved stedet, like ved Gressbanen. Det er ønskelig at folk velger en omkjøring for eksempel via Besserud, sier operasjonslederen.

Det ble ikke meldt om skadde personer.

Politiet opplyser like før klokken 11 at brannen er slukket og at veien er åpnet.