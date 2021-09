Siktet for drapsforsøk – mener videoopptak vil frikjenne

En mann politiet har siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Oslo natt til fredag, mener at overvåkingsvideo vil sjekke ham ut av saken.

Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag ba den siktede 20-åringen om at politiet henter inn overvåkingsvideoer fra en kiosk og en restaurant på Grønland i Oslo. Disse opptakene vil ifølge mannen støtte hans forklaring og sjekke ham ut av saken.

Mannen ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter et en mann i 20-årene ble knivstukket på Grønlands torg natt til fredag.



Først var tre andre personer blitt anholdt av politiet, men ble raskt sjekket ut og sluppet av politiet. Senere fredag ble den nå siktede 20-åringen pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Oslo tingrett har gitt politiet medhold i at det er skjellig grunn til å sikte mannen for drapsforsøk eller medvirkning til dette, men var ikke enig i at mannen må sitte fire uker i varetekt med brev- og besøksforbud.

– Retten har kommet til at mistankegrunnlaget tilsier at fengsling i én uke er forholdsmessig, skriver retten, og legger til:

– Retten forutsetter at politiet i fengslingsperioden på en uke innhenter videoovervåking som begjært av den siktede, slik at politiet raskt avklarer dette.

(©NTB)