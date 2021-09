Van Basten om United-profil: – Han er ikke så god

Den nederlandske legenden Marco van Basten (56) mener landsmannen Donny van de Beek (24) ikke er god nok til å styre kampene for Manchester United.

Se van de Beeks scoring i hjemmedebuten øverst!

Midtbanespilleren Donny van de Beek ble hentet til Manchester United fra Ajax i fjor sommer for om lag 400 millioner kroner. Da hadde han i mange år storspilt for Ajax i sin offensive midtbanerolle.

Men 24-åringen har slitt med å etablere seg og få spilletid under Ole Gunnar Solskjærs ledelse på Old Trafford.

Det har den nederlandske fotballegenden Marco van Basten full forståelse for. Han mener at landsmannen ikke er god nok til å styre kampene i «10’er-rollen» i Manchester United, på samme måte som han gjorde i Ajax.

LEGENDE: Marco van Basten. Foto: Flavio Lo Scalzo

Van Basten synes heller ikke det var et klokt valg av den nederlandske landslagsspilleren å skrive under for Manchester United.

– Det var ikke et smart valg. Om du sier at du har snakket med Real Madrid om en overgang, og så går til Manchester United, da sikter du for høyt, sier van Basten til Voetbal Zone, før han konkluderer:

– Van de Beek er ikke så god. Det er mye lettere å spille som nummer ti i Ajax enn det er i Spania eller England. I den nederlandske ligaen får du masse hjelp, du får flere muligheter, men det er ikke tilfellet i de store utenlandske ligaene, slår han fast.

– Ronaldo-overgangen dårlige nyheter for oss

Cristiano Ronaldo ble som kjent nylig hentet tilbake til Manchester United. Det beskrev van de Beeks agent Guido Albers som «virkelig dårligere nyheter» for oss overfor Ziggo Sport i Nederland.

– Paul Pogba spiller på venstresiden på midtbanen, og med Cristiano Ronaldos ankomst betyr det en ekstra spiller på midtbanen, og Pogba må trekkes vekk fra venstresiden, sa agenten.

Han bekreftet at de Beek ønsket å skifte klubb før overgangsvinduet stengte forrige tirsdag.

– Vi hadde samtaler med Solskjær og med styret. Vi tok initiativ til å finne en klubb, og vi endte opp på Everton. Vi åpnet samtaler med Marcel Brands og Farhad Moshiri. Men mandag kveld fikk vi en telefon fra Solskjær, som sa at klubben utelukket en overgang, og at han måtte stille på trening dagen etter, sukket han.

Stoler på Solskjær

Donny van de Beek selv sier i et intervju med podcasten til den tidligere United-kjempen Rio Ferdinand at tiden i klubben så langt har vært vanskelig.

– Jeg startet godt og scoret i min første kamp. Men så ble det vanskelig. Det er ikke lett å ikke spille kamper, med tanke på selvtilliten og slike ting. Det er normalt at det trengs tid for å tilpasse seg, men jeg er jo ikke fornøyd med å ikke spille, sier han.

– Mentalt er det tøft, men jeg trener hardt hver dag. Det er det eneste jeg kan gjøre, slik at jeg er klar når jeg får sjansen, fortsetter midtbaneprofilen.

Han bærer ikke nag til manager Ole Gunnar Solskjær på grunn av sin manglende spilletid.

– Jeg må stole på Solskjær. Om han ikke trenger meg, ville han latt meg gå. Jeg håper at jeg en dag kan vise fansen hva jeg kan, mener van de Beek.