Tengs-siktet blir sittende i fengsel: Retten mener DNA-beviset er sterkt

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen, har ikke blitt hørt av lagmannsretten. Dermed blir han sittende i varetekt.

Det er to uker siden haugalendingen ble pågrepet da han var på bobilferie på Sørlandet.

To dager etter pågripelsen ble han varetektsfengslet i fire uker med alle restriksjoner.

Mannen nekter enhver befatning med noen av de to drapene, og han motsatte seg fengslingen. Tingrettens avgjørelse ble i forrige uke anket til Gulating lagmannsrett.

Onsdag er avgjørelsen fra lagmannsretten klar. De har forkastet anken.

Undersøker slektninger

Politiets gjennombrudd i saken kom etter at DNA-spor i saken ble sendt til analyser i Østerrike. De kunne påvise deler av et mannlig DNA blandet med DNA fra Birgitte Tengs i et blodspor funnet på hennes strømpebukse.

Lagmannsretten er enig med politiet i at DNA-funnet peker sterkt i retning av den siktede eller andre mannlige personer i hans slekt.

Retten påpeker at det er snakk om få personer – og at de i liten grad har hatt tilhold i distriktet.

«Politiet gjør fremdeles undersøkelser opp mot slektslinja til siktede, også opp mot om det er forskjeller i y-kromosomet mellom de mannlige slektningene til den siktede», skriver retten.

De skriver også at funnet gir «en sterk indikasjon på farslinja» til den siktede. Retten tolker DNA-funnet slik at det er større sannsynlighet for at DNA-et tilhører noen i mannens farslinje enn personer som ikke er i slekt med mannen.

Dommerne mener videre at det er liten grunn til å tro at den som har avsatt biologiske spor i DNA-prøven som er analysert, er en annen person enn den som har utført drapet.

«Funnene i prøven samsvarer med alle markørene i referanseprøven fra den sikta som ble testet», skriver retten.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte lagmannsrettens avgjørelse.

Avgjørelsen betyr at to domstoler har gitt politiet medhold i at det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

I tillegg til DNA-funnet peker retten på at siktede oppholdt seg i området da drapet skjedde, og at han har en lang straffehistorikk.

– Skuffet

Siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, er orientert om lagmannsrettens konklusjon.

– Min klient er skuffet over avgjørelsen. Samtidig har han vært forberedt på at dette kunne bli utfallet. Nå legger han til grunn at politiet bruker tiden godt og jobber for å sjekke han ut av saken, sier forsvareren til TV 2.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hvor trygg føler han seg på at han kommer til å bli sjekket ut av saken?

– Han nekter straffskyld og sier at politiet har tatt feil mann.

Kristensen argumenterte i fengslingsmøtet med at det uansett ikke var fare for bevisforspillelse i saken. Han er blant annet uenig i at politiets etterforskning kan sier å være i en innledende fase.

Retten er imidlertid enige med politiet i at den delen av etterforskningen som retter seg mot siktede, er i en tidlig fase.

«Riktignok forelå DNA-analysen som ledet mot siktede, for mer enn to år siden. Det er likevel ikke trolig at siktede hadde grunn til å være bevisst på den styrkede mistanken før han ble pågrepet av politiet», skriver retten.

LANGE DAGER: På Stavanger politihus jobber omkring 20 politifolk for tiden med etterforskningen av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Flere av de potensielle bevisene i saken kunne ikke sikres uten av mannen ble bevisst på mistanken, bemerker retten videre.

Avventer nye avhør

Forsvarer Kristensen, som er i daglig kontakt med sin klient, forklarer at det har vært to tøffe og vanskelige uker i varetekt.

– Men han blir godt ivaretatt av de som jobber der ute. Det handler om å ta én dag av gangen, sier han.

Til TV 2 opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma at de planlegger å gjennomføre nye avhør med den siktede i løpet av fengslingsperioden.

– Hvordan ser han på det å gjennomføre nye avhør med politiet?

– Det kommer han til å stille opp på. Nå har vi foreløpig ikke fått noen henvendelse om nye avhør, men han er klar til å stille opp, sier Kristensen.

ANSIKT UTAD: Politiadvokat Fredrik Martin Soma har hatt rollen som politiets talsperson de siste to ukene. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

På fredag har siktede sittet to uker fullstendig isolert. Dersom politiet ønsker å forlenge den perioden, må de igjen gå til retten.

– Vi har foreløpig ikke tatt endelig stilling til det spørsmålet, men den avgjørelsen vil bli tatt i løpet av kort tid, sier politiadvokat Soma.