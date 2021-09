Folkets dom over valgkampen: – De lover alle gull og grønne skoger, men du ser bare skauen

På gata i Bodø feller Inger Vottestad en nådeløs dom over politikernes innsats frem mot stortingsvalget mandag.

– Det har blitt for mye! De krangler, skylder på hverandre og det har blitt så mye valg på TV at du nesten slår av.

Venninna Sonja Johansen kvitterer ut et helt annet synspunkt.

BODØ: Venninnene Inger Vottestad (t.v.) og Sonja Johansen er rykende uenig politisk. Foto: Roy Arne Salater/TV 2.

– Det synes ikke jeg! Jeg liker at de krangler og kriger.

Begge er imidlertid enig om at Jonas Gahr Støre blir landets nye statsminister.

– Men det har blitt for my klima i årets valgkamp. Alt annet er jo glemt. Det burde vært mer fokus på folk som sliter med å få endene til å møtes. Det er for store forskjeller i samfunnet, mener de to venninnene i Bodø.

Lover mye

TV 2s reportere har vært ute på gata og snakket med folk flest om hva de synes om årets valgkamp, sakene som har preget nyhetsbildet, politikernes innsats og hvem som blir statsminister.

I Ålesund er Anniken Danielsen ute og triller dattera Emilia på fire måneder.

VENNINNER PÅ TUR: Anniken Danielsen (t.v.) og Monica Lerstad er ute på trilletur i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Jeg har ikke fulgt med så mye som jeg burde. Jeg er mest opptatt med permisjon og rettigheter, men jeg har ikke satt meg godt nok inn i dette i år.

– Hva skal du stemme?

– Det er vanskelig å lande på parti i år. Jeg har planer om å forhåndsstemme mange ganger, men har ikke blitt helt enig med meg selv. Men jeg skal stemme altså!

Sidsel Arnkværn er på legekonferanse i jugendbyen.

– Valgkampen er slik den pleier. De lover veldig mye, og så vet vi at det ikke blir så mye av.

ÅLESUND: Sidsel Arnkværn. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Tror du ikke på politikerne?

– Jeg tror nok de mener det de sier, men de klarer ikke gjennomføre det. Norge har ikke råd til å sette i gang alt de står og lover, sier Arnkværn som heller ikke har bestemt seg for hvilken stemmeseddel hun velger.

Usikkerheten brer om seg på gata i Tromsø også.

– Aååå. Jeg vet ikke hva jeg synes. Jeg kan ikke så mye om valgkampen og har ikke fått med meg så mye om det. Hvorfor er jeg ikke mer interessert? spør Jacob Åndal seg selv og konkluderer med at han ikke vet hvem han skal stemme på.

– Jeg er litt flau over at jeg ikke er mer politisk involvert, erkjenner Åndal.

Jævlig vanskelig

Vi retter mikrofonen til renovatør Truls Ole Wangberg i nordens Paris og spør om han har fått noe ut av valgkampen.

TROMSØ: Truls Ole Wangberg. Foto: Daniel Fosseng/TV 2.

– Nei, egentlig ikke, jeg har ikke fulgt så mye med. Jeg har bare fått noen brosjyrer i posten og gått gjennom dem. Det er alt. Hvem som blir statsminister? Det hadde vært interessant med Bjørnar Moxnes i Rødt da!

Rødt er også fargen til Eirik Henriksen på gata i Tromsø.

– Jeg har ikke fulgt så mye med, men vil gjerne ha noen som er i opposisjon. Det heller mot Rødt for min del.

Desiree Gjessing oppsummerer valgkampen tabloid og greit.

– Jeg følger dessverre ikke med. Rett og slett ingen ting. Jeg enser ikke at det skjer. Jeg synes politikk er så jævlig vanskelig å sette seg inn i. Det er mulig jeg stemmer blankt i år, sier Gjessing.

På Lillehammer har derimot Erik Amund Blakstvedt allerede forhåndsstemt.

– Jeg synes politikerne gjør så godt de kan. Jeg her fornøyd med norske politikere jeg, de gjør en god jobb.

Men Odd Magne Berg er langt fra enig.

LILLEHAMMER: Odd Arne Berg levner ikke politikerne mye ære. Foto: Harald Jacobsen/TV 2.

– Jeg stoler ikke på noen av dem. Jeg har sett det før. Politikerne lover, men etter valget er alt glemt. Mener Berg.

Ei dame med navnet Ragnhild følger ikke med på valgkampen.

– Nei! De er like gode til å lyge alle sammen. De lover gull og grønne skoger alle, men du ser bare skauen.

Hjertesukk

Tilbake i Bodø har Olav Hoff gjort som én million andre nordmenn.

– Jeg har gjort meg opp en mening i god tid før valget og har allerede forhåndsstemt. Valgkampen har jeg ikke i involvert meg så mye i, sier Hoff til TV 2.

BODØ: Bjarne Solem. Foto: Roy-Arne Salater/TV 2.

Bjarne Solem i samme by har et hjertesukk å komme med.

– Vi skal jo stemme på de som bor i Nordland, men de kommer jo veldig lite frem i søkelyset. Vi kjenner jo ikke kandidatene.

– Hvem blir statsminister da?

– Sånn det ser ut nå blir det vel Støre. Erna har gjort en god jobb, men jeg er ikke enig i alt. Det er sunt med et skifte, mener Bjarne Solem.

Venninnene Vottestad og Johansen er rykende uenig om politikk og krangler mye.

– Men det går bra. Jeg tar hun bare i ørene, skratter Inger Vottestad.