– Regnes av mange som den fineste i landet skrev den svenske bilauksjonssiden, Bilweb auctions, om et eksemplar av Volvo 1800S fra 1969, som de forleden hadde til salgs.

De spekulerte også i samme slengen på om bilen kunne sette prisrekord for biltypen.

Dermed la de lista høyt. Kanskje nesten skummelt høyt. For det finnes mange veldig fine Volvoer – og ikke minst finnes det mange Volvo-kjennere. Med både argus-øyne og en detalj-kunnskap ned til mikro-nivå. Og dertil forventinger når biler snakkes opp.

Vi i Broom omtalte også den blå 1800S-en. En bil som har gjennomgått en omfattende restaurering i hele 13 år. Her er alt gjort. Det eneste som ikke er restaurert eller byttet ut er bakakselen. Den er til gjengjeld, rengjort, plukket fra hverandre, kontrollmålt, satt sammen igjen og lakkert. Les mer om bilen her:

Denne Volvo 1800S fra 1969 ble forleden omtalt som Sveriges fineste og skulle selges på auksjon. Foto: Bilweb Auctions.

Skepsis blant kjennere

Dessuten hadde også bilen en litt morsom historie med bakgrunn som smugler-bil til og fra det tidligere Øst-Tyskland med dollarsedler og kubanske sigarer. Noe som igjen bidrar til å gjøre den enda litt mer eksotisk.

Bilen er utvilsom både fin og i god stand. Men som allerede nevnt sagt – uttalelsene fra Bilweb actions forplikter og bygger forventinger hos entusiaster med skyhøyt kompetansenivå.

Faksimile fra Facebook.

Med rette påpekte noen entusiaster, på Facebook, at noen detaljer ikke var helt korrekte. En annen mente at lakkfargen så litt lys ut i forhold til hva den burde være.

Steinsprut i fronten ble nevnt og det samme gjorde interiøret, som trolig er originalt og noe patinert, samt at ikke alle karosseriskjøter og pasninger ikke var helt 100 prosent. Noe det knapt var som nytt på disse bilene. I det hele tatt det ble spekulert og ment mye om bilen på ulike forum og i sosiale medier.

Faksimile fra Facebook.

Som det framgår av Facebook-faksimilene over, langt i fra alle var sikre på om Volvoen virkelig var fin nok til å sette prisrekord.

Slik ser bilen ut under. Det aller meste er pusset opp og byttet ut: Foto: Bilweb Auctions.

22 bud

Auksjon er en genial ting. Der samler man interessenter og entusiaster for å by på én og samme ting. Slik blir det lett opphauset stemning av, enten det er snakk om kunst, vin, antikviteter eller biler som skal gå under hammeren.

Slik ble det også da den blå Volvoen skulle selges. 13 budgivere sørget for liv i leiren og god stemning. Totalt kom det inn 22 bud på den noe omdiskuterte, men fine bilen.

Dette er siste nummer av entusiast-magasinet VolvoKlassiker.

Den forrige rekorden for en slik bil var på hele 376.000 kroner. Da klubba smalt i bordet for denne bilen, var vinnerbudet på 450.000 kroner. Det ble ikke bare rekord – men en solid rekord med andre ord.

Det opplyser Bilweb i etterkant av auksjonen.

Vi ønsker både nye eier og bilen lykke til og håper de få mange fine mil sammen!

