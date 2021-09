Kia er en av dem som har vært tidlig ute med elbil i Norge. Det har gitt svært gode salgstall.

Nå gjør de seg klare til å levere ut første modell i det som blir en ny, stor offensiv. SUV-en EV6 er først ute i en omfattende satsning på elbil fra det koreanske merket.

EV6 ble lansert tidligere i år og responsen skal ha vært svært god. Flere tusen kunder venter nå på bil, de første eksemplarene skal være i landet i oktober.

Men før det, kommer Kia nå med nyheten om en helt ny innstegsmodell, som samtidig kutter startprisen på EV6 betydelig.

Frem til nå har du fått EV6 fra 469.900 kroner. Nå blir den 50.000 kroner rimeligere – fra 419.900 kroner.

Kia startet med en batteripakke på 77,4 kWt i EV6, Nå kommer de med en som er mindre.

Mindre batteripakke

Det du da må gi avkall på er rekkevidde. Da EV6 først ble lansert, var det med en batteripakke på 77,4 kWt. Denne gir en rekkevidde på inntil 528 kilometer.

Nå tilbyr Kia altså en mindre batteripakke.

– Kia EV6 lanseres nå med flere drivlinjer og i nye utstyrsversjoner. Vi åpner opp for bestillinger med det minste batteriet på 58 kWt, og innfører også et nytt utstyrsnivå på EV6 med det store batteriet. Med dette favner vi enda bredere i markedet, sier Irene Solstad som er konserndirektør for Kia hos importøren Bertel O. Steen.

Kia har fått mye skryt for interiør og dashbord her. Ikke uventet er det høy skjermfaktor her.

Ikke ribbet for utstyr

Innstegsmodellen har bakhjulsdrift. Ønsker du 4x4, øker prisen med 20.000 kroner, til 439.900. Rekkkevidden på disse to utgavene er på henholdsvis 394 kilometer (bakhjulsdrift) og 371 kilometer (4x4).

Selv om prisen går ned, lover Kia at innstegsmodellen ikke skal være ribbet for utstyr. Active-utgaven av EV6 har standardutstyr som oppvarmet ratt, og oppvarmede for- og bakseter, vegansk skinn, 12 måneders Ionity-abonnement og 7 års fri bruk av Kia UVO Connect. Oppdateringer av bilen skjer trådløst.

Designet er særpreget, kanskje også litt elsk eller hat.

Lynrask lading

Utstyrsversjonen Active kommer forresten også på den store batteripakken, prisen her blir kr. 439.900 med bakhjulsdrift, og kr. 469.900 med 4x4.

Vi i Broom testet nylig en prototype av EV6, i Tyskland. Her lot vi oss imponere av både effekt, komfort og støydemping. Plassforholdene er også gode. Bagasjerommet er på inntil 520 liter, i tillegg kommer en frunk på 52 liter foran. Bilen kan trekke tilhenger på 1,6 tonn.

Interessant er det også at EV6 som søstermodellen Hyundai Ioniq 5 har 800 Volt-system. 10-80 prosent lading skal gå unna på bare 18 minutter med full effekt på 240 kW. Det er tall det lukter svidd av!

Kan lade andre elbiler

Kia har utviklet en integrert ladestyringsenhet som styrer innebygde toveis ladere. Her er det mulig å overføre opptil 3,6 kW strøm fra bilbatteriet til andre enheter.

Slik kan man lade andre elektriske apparater fra bilen, for eksempel en bærbar PC eller husholdningsapparater ved bruk av en V2L adapter. Man kan også lade en annen bil, Vehicle to vehicle (V2V) med bruk av en ladekabel og nevnte adapter.

