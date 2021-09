Advarer nordmenn: Ragnhild tok drastisk grep

– Det er klart jeg er bekymret for at jeg får høyere utgifter enn forventet. Husleia er én ting, den er jo fast, men strømprisene varierer jo veldig. Og 1500 kroner i strømregning i måneden for en liten leilighet, det er mye.

Ragnhild Bårdsen fra Oslo er arbeidsledig, enslig og alene med to barn annenhver uke. Hun frykter hva høye strømregninger vil gjøre med økonomien hennes den kommende tiden.

Vedvarende høye strømpriser vil gjøre at tobarnsmoren må kutte kostnader andre steder.

– Det vil jo si at jeg må begynne å spare andre plasser, og det vil jo kunne spise av de eventuelt oppsparte midlene mine. Kanskje går det utover matinnkjøp, og klær og sko som ungene trenger.

Hun sier det kan ende med at hun må vurdere hva hun har råd til av fritidsaktiviteter til ungene, og hvor mange bursdager de kan gå på.

– Det å gå på kino eller teater er ting jeg kanskje ikke kan ta med ungene på hvis de høye prisene fortsetter. De har jo lyst til å gjøre ting som andre barn på deres alder gjør.

Dropper oppvaskmaskinen

Bårdsen har på ingen måte tenkt til å vente på at sjokkregningen fra strømselskapet dumper ned i innboksen, snarere tvert imot.

– Oppvaskmaskin har jeg faktisk helt kuttet ut for å spare strøm. Ungene har til og med spurt «mamma, funker den ikke?». Klær vasker jeg når strømmen er billig, og jeg slår av lyset i alle rom. Kan jeg spare strøm, så gjør jeg det.

Ved å følge med på appen til strømselskapet vet hun nøyaktig hvor mye hun har brukt på strøm hittil i måneden, og flere ganger daglig er hun inne for å se hva det koster per kilowatt den timen.

– Jeg har blitt veldig bevisst på det. Tørketrommelen har jeg helt sluttet å bruke, for ja, akkurat nå har jeg faktisk ikke råd til å bruke den. Og ser jeg at prisen er høy, så vasker jeg for eksempel ikke tøy den dagen. Som regel er prisen høy på formiddagen og så igjen mellom 18 og 20 på kvelden, når alle skal lage middag.

– Alt trekker strøm

Ofte lager tobarnsmoren mat som kan være middag i to dager.

– Sånn som i dag lager jeg skikkelig husmannskost, den metter bedre og gjør at det blir igjen til i morgen også. Man må være klar over at alt trekker strøm, så jeg er såpass bevisst at jeg trekker ut kontakten fra vaskemaskinen etter bruk. Og bare det at det står en lader eller kaffetrakter i kontakten gjør at det trekkes litt strøm.

– Får du motivasjon av å se at du klarer å holde forbruket nede?

– Ja, helt klart. Det å se at jeg klarer å holde det lavt og nede motiverer meg veldig.

I tillegg får hun tips fra andre strømbevisste gjennom Facebook-gruppen Prismatch Strøm, hvor folk deler erfaringer rundt det å kutte utgiftene på strøm.

– Jeg synes det er viktig at flere tenker på strømforbruket. Mange jeg snakker med har ikke gjort seg en tanke om det før.

Tror prisene kan vare hele vinteren

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt er i likhet med Bårdsen bekymret for prisnivået når vi nå snart går inn i en mye kjøligere periode.

– Bekymringen er jo at høsten så vidt har begynt, og så har vi så høye priser. Min bekymring er at vi får enda høyere priser til vinteren.

Selv om markedets analyser sier at prisene skal ned, tror Lilleholt noe annet.

– Når forbruket stiger nå som det blir kaldere, er jeg redd prisnivået blir så høyt at det får konsekvenser for Ola og Kari Nordmann. Industrien er jeg ikke så bekymret for, de har prissikret seg slik at de får kraften levert til en fast pris.

Han frykter de rekordhøye prisene som har vært oppe på 120 øre per kilowattime i ren kraftpris, altså ikke medregnet de faste avgiftene til staten, vil holde seg på dette nivået gjennom hele vinteren.

– Jeg har regnet litt på det og for en vanlig husstand kan det fort bli 2000 kroner mer i måneden ekstra i bare kraft og moms. Det er ikke enkelt å håndtere for alle.

– De er nødt til å bli rammet

Dersom scenariet med vedvarende rekordhøye strømpriser blir en realitet, mener kraftanalytiker Lilleholt at et klasseskille kan vise seg i samfunnet.

– Det kommer til å være en del bekymrede studenter og småbarnsfamilier, de er nødt til å bli rammet. Det er ikke sikkert de ser det ennå, men det kommer gjerne i etterkant. Og da har man allerede forbrukt strømmen, det er det dramatiske i det.

– Men hvis det snart begynner å bøtte ned, kan det redde strømprisen?

– Ja, det vil hjelpe masse hvis det regner mye. Men det må skje før nedbøren kommer som snø, for snøen må smelte før man kan ikke bruke den som kraft før den smelter.

Kraftanalytikeren sier også at man må huske på at samfunnsøkonomisk, så er strøm en veldig god inntektskilde for den staten.

– For hver kilowatt vi sender videre til Europa, går inntektene fra avgifter og skatt rett inn i statskassen. Man må se på det som en vare som noen vil kjøpe.

Startet for 20 år siden

Lilleholt forteller at årsaken til at vi i dag ser rekordhøye strømpriser startet for rundt 20 år siden.

– Man så på klimautfordringene og etablerte et samarbeid med EU som forpliktet oss til å gjøre noe med utslippene sammen med dem. Det ble til et CO2-marked som skulle gjøre det dyrt å drive med kull og gass, mens det skulle lønne seg å drive med grønn energi.

Lilleholt sier det er dette CO2-markedet man nå ser at begynner å slå inn for fullt.

– Vi har ikke kommet så langt at det er nok fornybar energi til at man ikke trenger den som kommer fra kull og gass. Og da blir det som skjer med prisene veldig synlig.

Norge er nemlig et av landene i verden med mest fornybar energi, og strømprisene har generelt vært mye høyere i Europa enn her. Men når kraftmagasinene begynner å gå tomme på grunn av en tørr sommer, må det spares på kraften, samt unngå at den selges billig til utlandet.

– Da må man ha lik pris eller høyere enn i Europa, og det gjør at strømmen blir veldig dyr i Sør-Norge. I Nord-Norge har de fortsatt en del vann etter en ikke fullt så tørr sommer der. Og mellom Sør- og Nord-Norge er det ikke så god kapasitet til å overføre strømmen.

Nesten gratis i fjor

Også NTNU-professor Magnus Korpås ved institutt for elkraftteknikk mener det er kombinasjonen av tørt vær og høye strømpriser i Europa som presser prisene i Norge oppover.

Han tror det skal en god del regn til før man vi se en forskjell på strømregningen.

– På kort sikt må det nok komme ordentlig med nedbør før isen setter seg for at vi skal ha noe håp om lavere priser til vinteren. Om det ikke skjer, må vi nok belage oss på høye priser en god stund fremover, sier Korpås til TV 2.

Selv om mange nå opplever å måtte betale mer i strøm enn vanlig, minner professoren om at man på samme tid i fjor så å si ikke betalte for strømmen fordi det var fullt i magasinene.

– Også året før var prisene lave, mens de altså nå er høye. Og det siste får jo nødvendigvis mer oppmerksomhet.