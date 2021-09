IS påtar seg ansvaret for angrep i Irak

Mandag tok den ekstreme jihadistiske organisasjonen IS på seg ansvaret for å ha angrepet politiet i Irak.

Ti personer i irakisk politi skal ha blitt drept under angrepet, og fire ble skadet, dette opplyser flere kilder til Reuters.

Veien skal ha blitt bombet for å hindre politiet i å nå frem til sin post, og som følge av dette ble tre politibiler ødelagt. Det skjedde i utkanten av byen Rashad, som ligger 30 kilometer sørvest for Kirkuk.

Soldater fra IS kunngjorde søndag at de påtok seg ansvaret for angrepet via sin egen nyhetskanal på Telegram.