Skuespilleren Michael K. Williams er død

Skuespilleren ble funnet død av sin nevø, opplyser politiet til avisen New York Post. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

– Det er med dyp sorg at familien kunngjør bortgangen til den Emmy -nominerte skuespilleren Michael Kenneth Williams. De ber om privatliv mens de sørger over dette forferdelige tapet, sier familien i en uttalelse, som Deadline har publisert.

Politiet opplyser til Variety at Williams ble funnet død i sin egen leilighet rundt klokken 02.00 lokal tid, skriver Variety.

54-åringen ble verdenskjent for rollen som gangsteren «Omar Little» i TV-serien «The Wire», som gikk fra 2002 til 2008. Han var også kjent for publikum i rollen som «Chalky White» i serien «Boardwalk Empire» fra 2010 til 2014.

Skuespilleren var fire ganger nominert til en Emmy-prisen, blant annet for HBO-serien «Lovecraft Country» i fjor.

Williams' arr tvers over ansiktet vekket oppsikt. Det var en av grunnen til at han kom inn i film- og TV-bransjen i roller som gangstere og skurker, ifølge Business Insider.

Arret kom fra at han ble angrepet av en fremmed mann på 25-årsdagen sin.

– Fyren dro hånda over munnen og slo til meg. Det han gjorde var å spytte ut et barberblad. Han posisjonerte blandet i munnen for å få det mellom fingrene. Også dro han den over ansiktet mitt, har han fortalt i et intervju med radiokanalen NPR, ifølge samme avis.