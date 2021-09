Skriver om kjærlighetssorg: – Noen er sjokkert over enkelte ting

Forfatter og influenser Jennie Sofie Lie Pickl er ute med den selvbiografiske boka «Mitt nakne hjerte - og hvordan jeg tok det tilbake».

Jennie Sofie har lenge tenkt på at hun ønsket å skrive bok, og har jobbet med boka siden 2019.

Nå er hun glad for at den endelig er ute:

– Det er veldig rart, men deilig å endelig holde i den, sier hun til God kveld Norge når hun gjester studio.

– Skjer bare i en film

Influenseren skriver om reisen fra å ha sin første kjæreste noen gang til å oppleve å bli dumpet og knust, for så å reise seg igjen.

Hun forklarer at noen av hennes nærmeste har lest boka før den kom ut i butikken. De har ment at noen av hendelsene hun har opplevd har vært som tatt ut fra en film.

– Noen som har lest boka har blitt sjokkert over enkelte ting, sier hun og legger til:

– Det har vært sånn: «Oi, det skjer bare i en film,» men så skjer det med meg.

20-åringen vil ikke avsløre hva historiene er, men hun håper at andre kan lære noe av det hun deler.

Nedtur ble opptur

Da hun opplevde å bli dumpet i starten av 2019 fordi kjæresten mistet følelsene for henne, tok hun det ikke så bra i starten.

– Jeg følte meg elendig og at jeg ikke var elskbar. Det var flaut å si til andre at det var årsaken til at det ble slutt. At det ikke går an å elske Jennie, forklarer influenseren.

Jennie Sofie sier at det var vanskelig å komme seg gjennom kjærlighetssorgen, men at hun etter hvert klarte å snu det til det bedre.

– Jeg ble heller mer sint og skulle vise folk hva jeg kunne få til. Det ble det beste året jeg noen gang har hatt, understreker hun.

Grepet hun tok var å reise og jobbe masse, samtidig som hun ønsket å vise at selv om man var langt nede så kan ting bli fantastisk likevel.

I dag er influenseren sammen med proffdanseren i «Skal vi danse» Tarjei Svalastog. Jennie Sofie bekreftet i november i fjor at de var et par gjennom en spørsmålsrunde på Instagram.

Jobb i Disney

Da Jennie Sofie var yngre, fikk hun en programleder-jobb for Disney. Først trodde hennes mor at Disney hadde sendt en mail fordi datteren hadde brukt musikk fra Disney ulovlig og ville saksøke henne.

Det viste seg at de ønsket å ha henne med på laget i et nytt program på Disney Channel.

– Jeg tror alle jenters drøm er å være med på Disney Channel, smiler 20-åringen.

Jennie Sofie forteller at hun lenge har vært en fan av artist Selena Gomez som startet sin karriere på Disney Channel som ung. Målet var å bli som hennes idol på den tiden.