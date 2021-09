Derfor stemmer de ikke

Kongefamilien har lov til å stemme, men gjør det ikke. Kronprinsen sier han forstår at kronprinsessen savner å stemme.

Mange tror at kong Harald og resten av familien ikke har stemmerett som alle oss andre, men det har de.

De velger imidlertid å ikke bruke den.

Kronprins Haakon er mandag på en tredagers besøkstur hos Finnmark landforsvar i Porsanger.

SAVN: Kronprinsesse Mette-Marit sa i 2011 at hun savner å stemme. Her fra kronprinsparets besøk i Fredrikstad i juni i år. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ligger i rollen vår

I forbindelse med besøket forklarer han overfor iFinnmark hvorfor kongefamilien ikke stemmer.

– Det er fordi vi ønsker å representere alle, og at vi ikke skal støtte ett spesielt syn, da. Og ett politisk parti. Det ligger litt i rollen vår, og har egentlig gjort det siden 1905 da kong Haakon kom til Norge, sier kronprinsen til avisen.

Kronprinsesse Mette-Marit stemte ved valg før hun ble gift med kronprinsen for 20 år siden. I et intervju i «Senkveld med Thomas og Harald» i 2011 røpet hun at å stemme ved valg er noe hun savner aller mest fra sitt sivile liv.

På spørsmål fra iFinnmark om kronprinsen har en kommentar til konas utspill, svarer han:

– Nei, det la jeg merke til. Og det forstår jeg jo på et vis. Men det er jo likevel den rollen vi har valgt å ta, som jeg støtter, og synes er fornuftig, sier han.

FÅR LOV: Det står ikke i Grunnloven at kongefamilien ikke får lov til å stemme, men de velger å følge en tradisjon om å ikke støtte bare ett parti. Her er kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra på Dvergsøya utenfor Kristiansand i 2020. Foto: Lise Åserud / NTB

Følger med

Valgkampen er spekket med debatter og dueller i flere medier i mange uker før valgdagen 13. september.

På spørsmål om han følger med på valgkampen, selv om han ikke stemmer, svarer han:

– Ja, det er klart jeg gjør. For det synes jeg er interessant. Demokratiet og hvordan det fungerer synes jeg er veldig spennende. Det er jo det jeg har studert også til en viss grad, sier kronprinsen til iFinnmark.

Kronprinsens besøk i Porsanger fra mandag til onsdag er en tur som egentlig var planlagt for 2020, men som har blitt utsatt.

Besøket startet med å avduke et kunstverk av bestefaren Olav, skriver avisen.