Ble så revansjelysten etter vrakingen at hun fikk en advarsel

– Går jeg fort nok til vinteren, som er min plan, så tar de nok kontakt, sier Ragnhild Haga på spørsmål om noen i landslagsledelsen har tatt kontakt etter forrige sesong.

Hun ble etter mange sesonger på landslaget ikke funnet god nok.

– Revansjelysten? Ja! Å måtte stå utenfor landslaget er en motivasjon. Jeg vil vise at jeg er god nok til å kjempe om medalje i Bejing til vinteren. Så motiverende er det at jeg i vår ble advart mot ikke å bli for ivrig.

Og den som måtte bremse henne var hennes nye trener, Erik Bråten. Men også han bruker vrakingen fra landslaget for alt det det er verdt.

Ragnhild Haga er Olympisk mester, men vraket på landslaget. Nå satser hun på egenhånd med trener Erik Bråten. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg vet ikke om hun hadde godt av å få et spark i baken, men det skal gå en faen i de som havner i slike situasjoner. For meg et dette et potensielt vinnerprosjekt.

– Forklar!

– Hennes mål om OL-medalje er både historisk begrunnet, hun har allerede bevist at hun kan vinne det største, men ikke minst det vi har sett så langt i forberedelsene gjør dette til et realistisk mål.

Erik Bråten mener at Ragnhild Haga har tatt grep foran sesongen som nærmer seg.

– Jeg har presset henne til å være ganske så kynisk i valg som tas i hverdagen. Ting som kan både være tids- og energisparende. Ragnhild er blitt litt mindre ja-menneske, understreker Bråten.

Ragnhild Haga er blitt 30 år, hennes karriere er som en berg- og dalbane.

– Ja, det har gått opp og ned. Jeg har håp og tro på at dette skal bli en bra sesong.

– Hva begrunner du det med?

– Jeg tror aldri jeg har jobbet så nøyaktig og målrettet med trening. Jeg har sammen med treneren min satt sammen det jeg har god erfaring med når det gjelder trening. Jeg har stort sett bare hatt treningsøkter som jeg har hatt god erfaring med, forklarer Ragnhild Haga.

– Du har allerede vært på et høydeopphold, du forbereder deg som om du er OL-klar?

– Ja, hvis ikke kunne jeg jo heller ha begynt med langløp. Jeg vet selvsagt at OL går 1800 meter over havet, og da er det viktig å trene på denne høyden. Vi har vært tre uker i Italia og drar tilbake dit i slutten av september. Jeg ser på dette som svært verdifullt med tanke på OL.

Ragnhild Haga under en treningsøkt i Maridalen i Oslo Foto: Torstein Wold / TV 2

– Du er olympisk mester, er det da nok for deg å komme til OL?

– Hvis du er norsk og har som mål å komme til OL, så bør du også ha mål om medalje.

– «Din» distanse, 10 kilometer fristil, står ikke på OL-programmet?

– Nei, og jeg jobber for å bli bedre i klassisk stil. Jeg må ikke bli verdens beste, men må forbedre meg. Det er 15 kilometer med skibytte som jeg sikter mot i OL.

– Og kanskje en stafettetappe?

– Det håper jeg jo, men all erfaring viser at det er resultatene i OL som avgjør hvem som får gå. En stafettetappe er selvsagt en drøm, men ikke noe jeg tenker på i hverdagen.

– Hvordan er det å stå utenfor landslaget?

– Det er jo annerledes, noen positive og noen negative sider. Jeg har mistet noe og fått noe annet, men jeg tror ikke nivået mitt nå er så forskjellig fra samme tid foran OL i 2018.

– Savner du landslaget?

– Sosialt så gjør jeg det av og til. Det er mange bra folk på laget. Rent treningsmessig føler og tror jeg at jeg får gjort jobben selv.