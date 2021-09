Forlot søstrene og barndomsklubben - nå herjer hun for konkurrenten

Storhamar - Tertnes 33-25

Storhamar, som mandag slo Tertnes, er i ferd med å feste grepet om rollen som Norges nest beste lag bak suverene Vipers.

Før sesongen styrket også laget seg med playmaker Anniken Obaidli fra Molde.

I hjembyen og barndomsklubben, var 26-åringen en svært sentral spiller sammen med søstrene Sherin (28) og Mona (24). Etter nærmere 15 sesonger i Molde, forlot Anniken Obaidli alt det kjente til fordel for Storhamar.

– Det har vært veldig spesielt. Samtidig er jeg veldig glad for at jeg grep muligheten da den kom. Det er litt rart å ikke se søstrene mine hver dag, men jentene her har vært veldig gode med meg, så jeg er fornøyd, sa hun til TV 2 før kampen.

Da Obaidli mandag spilte sin første hjemmekamp for et annet eliteserielag enn Molde, var hun sentral da Storhamar slo Tertnes.

Begge lagene vant sine serieåpninger før mandagens møte i den andre serierunden, og åpnet kampen i høy tempo.

Bergenserne yppet seg med en frisk åpning, før hjemmelaget opparbeidet seg en tremålsledelse like før kampen rundet sitt tiende spilleminutt.

Den økte, takket være blant andre en kreativ Obaidli som utnyttet slurv i Tertnes-forsvaret i minuttene før pause. Da den kom ledet vertene 17-12.

– Vi blir hardt straffe på tekniske feil. Mot et lag som Storhamar har vi ikke råd til å gjøre slike feil, sa Tertnes' langtidsskadde profil, Linn Gossé til TV 2 i pausen.

I minuttene etter den hevet bortelaget seg, og maktet å redusere Storhamars ledelse.

Mot slutten av omgangen tok imidlertid Storhamar tilbake kontrollen på oppgjøret fullstendig.

Obaidli, som ble hentet til Hamar som erstatter for den ferske danmarksproffen, Tonje Enkerud, herjet tidvis med et vaklende Tertnes-forsvar og ble kampens toppscorer med ti mål. Hun ble også kåret til kampens beste spiller.

– Når man blir spilt i så gode situasjoner, kan man ikke klage. Det var veldig gøy å spille i arenaen her i dag. Vi viser at vi er et sterkt lag og at vi skal klare å spille flere gode kamper fremover, sa Obaidli etter seieren.

Etter å ha debutert på landslaget som 19-åring, røk hun korsbåndet i 2016. Om muligheten til å vende tilbake i landslagsvarmen, svarte hun slik:

– Det hadde vært gøy å komme tilbake igjen. Nå er fokuset mitt å prestere for Storhamar, så får vi se hvor veien går videre.

Hennes trener Kenneth Gabrielsen gleder seg over sitt ferske tilskudd til laget.

– Anniken er god, og vi var veldig glade da vi fikk skingert henne. Hun er god når hun får rom og kan duellere med en forsvarsspiller. Da er hun rå og veldig vanskelig å stoppe, sa Gabrielsen.

Kampen endte til slutt 33-25. Dermed står Storhamar med fire poeng etter sesongens to første kamper.

