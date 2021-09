Ødegaard om kameratenes tøffe oppgjør: – Vi må være harde med hverandre

Se Norge-Gibraltar på TV 2 og Play fra klokken 20.00 tirsdag!

Da forrige landslagssamling var over kom Ståle Solbakken med en siste beskjed til spillerne før de satte kursen tilbake til klubblagene sine.

– Jeg avsluttet forrige samling med å si at det kom til å bli noen forandringer, sier Ståle Solbakken til TV 2 mandag.

Så da spillerne ankom Oslo før Nederland-kampen var noe av det første Solbakken gjorde å forklare hvilke grep han mente spillerne måtte ta.

Gjennom hele samlingen har det kommet små drypp fra pressekonferansene, men det var da Stefan Strandberg stilte til intervju med TV 2 etter Latvia-kampen, man fikk det første virkelige innblikket i samtalene som har pågått.

– Vi har vært dønn ærlige og veldig harde mot hverandre. Jeg har vært jævlig hard mot Martin (Ødegaard) og Erling (Braut Haaland) også. Jeg har sagt hva de er nødt til å bidra med når de er så jævla gode som de er. Vi snakker om internasjonale stjerner, så vi trenger at de leverer. Og det har de virkelig gjort, og det hever hele laget, sa Strandberg til TV 2.

Det hele startet med at trenerteamet tok opp temaet foran spillerne. Så bestemte kaptein Martin Ødegaard seg for at det kanskje var lurt at spillerne tok den samme praten uten trenerne tilstede.

RUTINE: Stefan Strandberg er en av de mest rutinerte på det unge norske landslaget. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Ødegaard åpner opp om møtet

Etter å ha snakket med Erling Braut Haaland, Stefan Strandberg og noen flere spillere kalte Ødegaard resten av troppen inn til møte.

– Vi snakket helt fritt og åpent. Alle fikk luftet det de hadde på hjertet. Vi har spilt mange store kamper de siste årene, men har ikke klart å løse det optimalt alle gangene. Vi tenkte det var greit å ta en prat om hvordan vi unngår å gå på nye slike blemmer, sier Martin Ødegaard til TV 2.

– Vi har spilt mange viktige kamper hvor vi i ettertid har kommet og sagt at vi burde gjort ditt og datt. Denne gangen tenkte vi det var greit at vi fikk luftet alt på forhånd. Det var ikke noe revolusjonerende, vi tok egentlig bare en prat, sier landslagskapteinen.

Solbakken har gjennom hele landslagssamlingen lagt vekt på at han vil se et slemmere Norge og spillere med «spisse albuer».

– Det handlet egentlig om hva som har skjedd igjennom flere år. Iallfall siden jeg kom inn på landslaget, så har vi ikke vært helt der vi skal være under store kamper. Jeg føler responsen etter praten var veldig bra, sier Ødegaard.

Responsen etter samtalene er også Ståle Solbakken fornøyd med.

– Vi har brukt litt av denne samlingen på at vi må dyrke råskap og få opp kravene til hverandre. Uansett om vi vinner, taper eller spiller uavgjort, så skal det være vondt å møte oss. Jeg tror spillergruppen kjøpte det vi forsøkte å nå igjennom med, sier Solbakken til TV 2.

VANT: Norge henger for alvor med i kampen om VM-plass etter at de lørdag slo Latvia 2-0. Foto: Fredrik Varfjell

– Det er mange kompiser her, men vi må tørre å stille krav til hverandre

Både Martin Ødegaard og Stefan Strandberg skryter av atmosfæren på landslaget, men er begge enig om at det til tider har vært for god stemning.

Så god stemning at man ikke har turt å si ifra til lagkameratene.

– Vi viser det i klubbene våre til daglig, men vi har vært altfor dårlige på det på landslaget. Vi har vært altfor snille og det har vært altfor god stemning. Selvfølgelig skal vi ha god stemning, men vi må være mye tøffere på trening og under kampene, sa Strandberg.

Da lyngdølen stilte til TV 2-intervjuet etter Latvia-kampen sa han at han hadde vært jævlig hard med både Ødegaard og Haaland. Den kjøper ikke Arsenal-spilleren så lett, men innrømmer at selv om man er gode venner, så må man tørre å stille krav.

– Om han har vært så hard mot oss, det vet jeg ikke. Men vi har snakket åpent og fritt og slik skal det være. Jeg og Stefan har vært kompiser i mange år, men det kan ikke hindre oss i å si hva vi mener. Det er mange på laget som er gode venner, men vi må fortsatt stille krav og være harde mot hverandre, sier Ødegaard.