Vegvesenet har jevnlig kontroller langs vei over hele landet som et bidrag til bedre trafikksikkerhet. Målet er at alle skal komme trygt frem på norske veier. Kontrollene har også en viktig funksjon for yrkestransporten, ved å bidra til både like konkurransevilkår i bransjen - og forsvarlige arbeidsvilkår for yrkessjåførene.

Ikke sjelden jukses det med fartsskriver og kjøre- og hviletid, sikring av last er en gjenganger, og det samme kan sies om bremsefeil. Det er heller ikke uvanlig med feil i dokumenter og tillatelser, for å ha nevnt noe av det de støter på.

Og så er det overlast, da, som stadig blir avdekket – både på kontrollstasjonene og av mobile patruljer.

Stoppet i kontroll - valgte å løfte 3.500 kilo for hånd

Gebyr på 151.700 kroner

– Heldigvis er det sjelden det blir så graverende og så dyrt som tilfellet var for en utenlandsk transportør som ble stanset av en mobil kontroll i Alvdal, og tatt med til Bergerønningen Kontrollstasjon for utvidet kontroll, forteller fagleder Geir Thomas Finstad til Broom.

– Vi oppdaget denne spesialtransporten på vei sørover langs Riksvei 3, lastet med en stor gravemaskin. Det viste seg snart at ekvipasjen ikke hadde dispensasjon, noe som resulterte i en overlast på semitraileren på hele 15.200 kilo. Dette utløste et gebyrkrav på 151.700 kroner. I tillegg ble det bruksforbud fordi følgebilen manglet påkrevd utstyr, og det var sikthindrende gjenstander i frontruta, forteller han videre.

Vegvesenet: Har aldri sett maken

Tok en sjanse

– Kunne han ha løst dette ved å søke om dispensasjon, slik han burde ha gjort?

– Nei, slik forholdene var her ville han uansett ikke fått slik dispensasjon. Ved søknad om dispensasjon er det mange forhold som blir vurdert. En ting er hva kjøretøyet har kapasitet til, for eksempel når det gjelder bremseevne med så mye ekstra last. Men i tillegg blir også veier og broer vurdert i forhold til hva som tåles av overvekt.

Vi skjønte fort at dette var han helt og fullt klar over, så vi hørte ingen protester. Derimot ble gebyret betalt allerede i løpet av et par timer. Så her var det snakk om å ta en sjanse og prøve seg, i håp om å gjøre noen kroner ekstra, men det gikk jo ikke så bra det, da, sier han.

Som regel i orden

– Hva skjedde med lasten?

– Den måtte lastes av, og så ble det ordnet med annen transport dagen etter.

– Kommer dere ofte over overlast i denne klassen?

– Nei, noe slikt er absolutt ikke vanlig. Det hender bare en sjelden gang. De tyngste lassene er ofte spesialtransporter, og de som driver med slikt har som regel papirene i orden, slutter Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

