Den siktede i Tengs-saken anker fengsling

Forsvareren til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs bekrefter at de vil anke beslutningen om varetektsfengsling.

På fredag ble det i Sør-Rogaland tingrett besluttet at den drapssiktede mannen i 50-årene skulle varetektsfengsles i fire uker.

Den siktede ble undergitt fullstendig isolasjon i to uker, og også ilagt brev, besøks- og medieforbud i fire uker.

Politiet sier til Aftenbladet at de vurderer å be om at det gjennomføres en judisiell observasjon av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs. En judisiell observasjon gjøres for å vurdere om en siktet person er tilregnelig.

Mandag bekrefter den siktedes forsvarer, Stian Kristensen, til TV 2 at mannen ønsker å anke fengslingen.

Knytter seg til bevisforspillelsen

– Han kommer til å signere på anken nå, og så kommer vi til å utarbeide et støtteskriv som sendes til lagmannsretten i morgen, sier forsvareren.

–Hva er det anken går på?

– Det knytter seg opp til bevisforspillelsen og en del kommentarer til skjellig grunn til mistanke. Resten kommer vi tilbake til i støtteskrivert.

– Hvordan har din klient det nå?

– Han er i en tøff situasjon, men heldigvis blir han godt tatt vare på av flinke ansatte i fengselet.

– Din klient knyttes også til drapet på Tina Jørgensen, hva synes du om kommunikasjonen til politiet rundt dette?

– Jeg reagerer spesielt på timingen. At man presenterer han som mistenkt, samtidig som man kommer med en siktelse i drapet på Birgitte Tengs.

– Hvordan stiller din klient seg til at politiet vurdere judisiell observasjon?

– Det har jeg ikke snakket med min klient om enda, det må vi komme tilbake til, avslutter Kristiansen.

– Mener tingretten har tatt feil

På spørsmål om det er enkelte punkter i bevisførselen de ønsker å angripe, svarer forsvareren at han ikke vil forskuttere dette.

– Han hevder sin uskyld. Han mener tingretten har tatt feil i denne avgjørelsen som knytter seg opp til fengslingen og har derfor anket denne. Så får lagmannsretten ta stilling til fengslingsspørsmålet.

Det er ikke kjent når den siktede mannen skal avhøres på ny, men Kristensen sier han antar at det vil gå ytterligere noen dager før det blir aktuelt med nye avhør.

– Han kommer til å stille opp i avhør. Han har samarbeidet med politiet så langt. Han svarer på spørsmål og kommer med de opplysningene han kan gi etter så lang tid. Han kommer også til å samarbeide videre.

Mannen er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (21) i Stavanger i 2000.