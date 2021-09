Frykter Bolsonaro planlegger statskupp

I et åpent brev skriver verdenslederne at de planlagte demonstrasjonene tirsdag denne uken, utgjør en trussel for demokratiet og med klare fellestrekk til hvordan Trump-tilhengere markerte seg forut kongress-stormingen. Det skriver britiske The Guardian.

– De landsomfattende demonstrasjonene fra Bolsonaro-tilhengere, deriblant hvite nasjonalister, militærpoliti og høytstående politikere, skaper frykt for et kupp i verdens tredje største demokrati, heter det i brevet.

TILHENGERE: Tirsdag denne uken kan flere millioner Bolsonaro-tilhengere ta til gatene for å protestere og støtte presidenten. Bildet viser demonstranter som 1. august i år, ba om slutt på digital stemming og kun skriftlige sedler. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters / NTB

Brevet er signerte av blant annet tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn og tidligere statsminister i Spania, José Luis Rodriguez Zapatero. Til sammen 150 politikere fra 26 land har signert oppropet, ifølge Reuters.

– Volden vil bli mye verre

De tidligere verdenslederne trekker særlig frem militærparaden i Brasilia i starten av august som bekymringsverdig.

Paraden fant sted samme dag som underhuset i kongressen holdt avstemning om et Bolsonaro-støttet forslag til reform av valgsystemet.

– Vi har advart kongressmedlemmer at tirsdagens demonstrasjoner har blitt formet etter kongress-stormingen 6. januar i år, hvor president Donald Trump ba sine tilhengere stoppe valgsvindelen, står det i brevet.

VISTE MUSKLER: Tankser og andre pansrede kjøretøy rullet gjennom gatene i Brasils hovedstad Brasilia 10. august. Kritikere av landets president, Jair Bolsonaro, mener han forsøkte å vise muskler. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

Bolsonaro sa i etterkant av militærparaden, at den var nødvendig for å hindre et kupp. I tillegg uttalte han at Brasils kommunistiske grunnlov, hadde fratatt ham all makt, ifølge The Guardian.

– Hvis han taper valget, kan han mobilisere både militæret, politiet og militser. Volden vil bli mye være enn ved kongress-stormingen i USA, sa nylig statsviter og forsker Fernando Luiz Abrucio til New York Times.

Får amerikansk hjelp

Bolsonaro er hardt presset i hjemlandet. Kritikerne mener at presidenten, i likhet med USAs tidligere president Donald Trump, forsøker å så tvil om landets valgsystem, slik at han kan skylde på det om han taper.

Nå kan derimot Bolsonaro få drahjelp fra USA i valgkampen, ifølge Financial Times. I helgen ble det holdt et stort konservativ politisk møte i Brasilia, hvor blant annet Donald Trump Jr. var en av hovedattraksjonene i en live-video.

– Brasil har et stort valg å ta neste år. Du har en som tror på frihet, uavhengighet og fri vilje. Eller du kan gå den andre veien - sosialismen, sa han, uten å eksplisitt si Bolsonaros navn.

Etter Donald Trumps valgnederlag i fjor høst, har flere i Trump-leiren begynt å se på Brasil og Bolsonaro som en viktig brikke for å «gjentenne» bevegelsen, ifølge Financial Times.

Steve Bannon, en av arkitektene for Trumps vellykkede valgkampanje i 2016, beskrev nylig det brasilianske valget neste år som «det nest viktigste valget i verden», skriver samme avis.

– Arrestert, drept eller valgseier

Under et intervju i slutten av august, kom Bolsonaro med en noe dyster spådom om fremtiden sin etter valget, ifølge BBC.

– Jeg ser tre alternativer for min egen fremtid, jeg blir enten arrestert, drept eller så vinner jeg valget.

Han har imidlertid liten tro på at han havner i fengsel, skriver CNN.

– Jeg er ganske sikker på at det første alternativet, altså fengsel, ikke kommer til å skje. Det finnes ingen mann som skremmer meg.

Ifølge de siste meningsmålingene har Bolsonaro falt i popularitet og havnet langt bak motstanderen Luiz Inacio Lula da Silva, som var president fra 2003 til 2011. Han blir også mest sannsynlig Bolsonaros tøffeste konkurrent.