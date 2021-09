Fikk sjokkbeskjed: – Så for meg at drømmen forsvant

I den sjette og siste episoden av «Emmas stemme» møter Emma Ellingsen kjendisstylist Erlend Elias Bragstad.

I tillegg til å være stylist, er Erlend Elias også politisk aktiv. Han er på sjetteplass på stortingslista til partiet Folkeaksjonen, som tidligere het Folkeaksjonen nei til bompenger.

Til tross for at Folkeaksjonen er kjent som et ettsaksparti, understreker Erlend Elias at de har et fullverdig partiprogram. Han omtaler partiet som inkluderende og allsidig, blant annet med fokus på homofiles rettigheter.

Se alle episodene av «Emmas stemme» på TV 2 Play her.

EMMAS STEMME: I programmet møter Emma Ellingsen (19) seks ulike personer, og håper å inspirere unge førstegangsvelgere til å sette seg inn i politikken. Foto: Helene Sviland / TV 2

Må være heterofil

I episoden forteller Erlend Elias, som selv er homofil, om en hendelse i livet som sjokkerte ham.

– Jeg hadde testikkelkreft i 2015. Da spurte de om jeg ville fryse ned sperm. Men jeg fikk også beskjed om at jeg ikke fikk ta det ut igjen hvis jeg ikke hadde vært i et heterofilt samboerskap i minst to år, sier Erlend Elias i programmet.

Kjendisstylisten peker på problematikken rundt homofiles rettigheter som en av årsakene til at han ble politisk aktiv offentlig. Til TV 2 utdyper han reaksjonen da han fikk beskjeden i 2015.

POLITISK ENGASJERT: Kjendisstylist Erlend Elias er en av seks personer Emma Ellingsen møter i serien. Foto: TV 2

– Det var jo et sjokk. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle bli pappa, og det kan jeg jo nå fordi jeg bare fjernet en testikkel. Men det var et sjokk å se for seg at drømmen om å bli pappa forsvant.

– Et skudd i blinde

Han mener det er ekstra utfordrende for homofile å få barn, også fordi andre land ikke ønsker å adoptere barn til homofile par.

– Da er man jo like langt, så det er jo et skudd i blinde fra de som har bestemt det, for de vet at homofile ikke får adoptere. Det er jo klart at det er en viktig sak at alle som ønsker seg barn og er skikket som foreldre burde få hjelp til å bli det. Det er mange barn der ute som trenger et godt hjem.

Personlig er Erlend Elias for surrogati, og mener det bør være opp til hver enkelt å ta avgjørelsen, selv om han understreker at det ikke er noen menneskerett å få barn.

Kun for kvinner

Tidligere var assistert befruktning kun tillatt i tilfeller der en kvinne var gift eller samboer med en mann i et ekteskapslignende forhold. I 2009 fikk også kvinner i tilsvarende forhold med kvinner rett til assistert befrukting, og i 2020 fikk også enslige rett til å søke assistert befruktning.

Det er imidlertid kun enslige kvinner som har rett til å søke om assistert befruktning. Enslige menn eller homofile par kan ikke få assistert befruktning i Norge, fordi surrogati ikke er lov.

– Er det slik at kvinner har en større rett til å få barn enn menn?

STØRRE RETT: Det er ikke slik at kvinner har større rett enn menn til å få barn, sier nestleder i Bioteknologirådet. Foto: Privat

– Det er ikke slik at kvinner har en større rett enn menn til å få barn. Forskjellen er at kvinner kan bli gravide og bære fram et barn, mens menn som ønsker barn ikke kan gjøre dette selv, men trenger en kvinne til å bære fram barnet. Og da blir det flere hensyn som må tas, både etisk og juridisk, sier nestleder i Bioteknologirådet, Kristin Solum Steinsbekk.

Barnets beste

Hun understreker at Bioteknologirådets diskusjoner om assistert befruktning, er det barnets beste som er det viktigste hensynet.

– Både mødre og fedre kan være trygge og omsorgsfulle foreldre – de aller fleste vil mene at kjønn ikke spiller noen rolle her, og at det dermed ikke er viktigere å ha en mor enn en far, sier nestlederen.