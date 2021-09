Cardi B har fått en sønn

Rapper og artist Cardi B og ektemannen, rapper Offset (29), har fått en sønn sammen. Gladnyheten deler hun på sin egen Instagram-profil mandag.

– Vi er så glade for å endelig få møte sønnen vår, sier paret til People.

Dette er deres andre barn sammen og de har en tre år gammel datter, Kulture Kiari, fra før. Offset har også tre barn fra tidligere forhold: Kalea Marie, Kody og Jordan.

– Han er så elsket

Paret forteller at sønnen deres allerede er elsket av deres familie og venner, og de ser frem til å komme hjem der alle venter på nykommeren:

– Vi gleder oss til å introdusere han til hans andre søsken, forteller Cardi B og Offset.

Også flere kjendiser har sendt sine gratulasjoner etter at nyheten kom ut. Blant annet artist DJ Khaled og Reality-profil Kris Jenner har lagt igjen en kommentar.

Tidligere har Cardi B uttrykket at hun har vært veldig begeistret for å være gravid igjen og at det føles som å starte på et nytt kapittel i livet.

Avslørte graviditet på scenen

Det ble kjent tidligere i juni at Cardi B var gravid med sitt andre barn etter at hun delte nyheten på Instagram og viste frem magen sin på scenen under BET Awards.

Under en opptreden med Offset og Migos dukket Cardi B opp med en brodert body fra Dolce & Gabbana som hadde et stort netting-hull akkurat rundt hennes gravide mage.

Rapstjernene Cardi B og Offset giftet seg i all hemmelighet i 2017. I 2020 valgte Cardi B å søke om skilsmisse, men den ble trukket tilbake samme året ettersom de fant tilbake til hverandre igjen.