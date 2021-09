Faktisk.no: Ingen i norske fengsler med dom for bruk av mindre mengde narkotika

I NRKs valgprogram «Din stemme» sa stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap) at ingen er i norske fengsler i dag på en dom for bruk av narkotika. Dette stemmer når man kun mener de som bare er domfelt for en liten mengde narkotika for eget bruk, og ikke for andre kriminelle forhold i tillegg.