En viktig oppgave for vegvesenet er utekontroller langs veiene for å bidra til bedre trafikksikkerhet for alle i trafikken. Slike kontroller foregår til enhver tid over hele landet, både for personbiler og for tunge kjøretøy som lastebiler og busser. Mange av disse kontrollene er lagt til faste kontrollstasjoner med vekt, men det er heller ikke uvanlig med mobile kontroller.

Det var en kontroll av den siste typen som ble gjennomført nylig i Flisa sentrum og langs riksvei 2 i forbindelse med sesongens tredje Street Meet-arrangement. Dette er treff for motorinteresserte med entusiastbiler, og viktige temaer er for eksempel hvor mange hester som finnes under panseret.

Fem ble avskiltet

– Dette var første gang vi bestemte oss for å ta en titt på et slikt arrangement, og hensikten var å luke ut kjøretøy som er direkte trafikkfarlige, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen til Broom.

– Det var masse flotte biler å se på Flisa denne kvelden, og det var mye folk i god stemning. Det ble anslått at rundt 1.000 biler deltok – og da blir det trangt og langsom trafikk i et lite sentrum som dette. Fasit for oss ble at vi plukket ut ti biler vi ville se nærmere på, og fem av disse ble avskiltet, sier han videre.

Uten fjæring

– Hva var det som ble avgjørende for at skiltene røk?

– De kjøretøyene som ble avskiltet var svært trafikkfarlige. Blant annet var de ombygget slik at det ikke fantes fjæring, og hjulene hadde skader etter berøring med karosseriet. I tillegg var det gjort ombygginger på motor, drivverk og eksosanlegg som var direkte farlig både for dem som satt i bilen og for andre.

Poenget for oss var å ta ut de verste av trafikken. Husk at mange på dette treffet kom langveisfra. Det er en ting å kjøre uten fjæring i 2 km/t i Flisa sentrum, men det blir en ganske annen sak når en slik bil gir seg ut på langtur til Sørlandet, fastslår Geir Thomas Finstad.

I Volvoen sprikte ledningene i alle himmelretninger, og det var bare ett av problemene. Foto: Statens vegvesen

Bare de verste

– Noen synes dere kunne holde dere unna slike arrangementer?

– Vår opplevelse er at de fleste som ble kontrollert hadde gode bilkunnskaper og forståelse for kontrollen, men selvsagt fantes det unntak. Som han vi påtraff på hjemvei fra arrangementet, og som manglet både fjæring og baklys. Han hadde foran seg en kjøretur på 8 – 10 mil, men kunne ikke forstå at det var noen grunn til å avskilte bilen.

– Vi fokuserte bare på å luke ut de mest trafikkfarlige bilene og plukket altså ut bare ti av rundt 1.000. Halvparten av disse mistet altså skiltene - og jeg er ganske sikker på at noen av dem snart er på plass igjen, legger han til.

Ønsker å være fleksible

– Får resultatene av kontrollen noen andre konsekvenser for bileierne?

– Nei. Noen av dem kunne nok ha blitt anmeldt, men det valgte vi ikke å gjøre. Dette er en hyggelig sammenkomst med masse flotte biler og mye folk i god stemning, og da ønsker vi å være så fleksible som mulig. Vi snakker jo tross alt om en interesse som i utgangspunktet er svært positiv.

– De aller fleste vi møtte er sterkt bilinteresserte og har gode kunnskaper om bil. Disse har også god forståelse for at teknisk kontroll er nødvendig.

Å kappe av eksosrøret i motorrommet er ingen god idé. Foto: Statens vegvesen

...det meste var bra

– Så er det noen få som faktisk ikke skjønner at en bil trenger fjæring, og de burde nok kanskje ikke skru så mye på biler. Heller ikke de som vi så hadde kappet eksossystemet i motorrommet, noe som kunne være direkte livsfarlig for dem som satt i bilen.

Vi så også biler som var kraftig senket, og der alle ledningene foran ved rattet sprikte i alle himmelretninger – og litt av hvert annet. Men igjen: Vi ønsket jo ikke å ødelegge stemningen, men bare få bort de mest trafikkfarlige bilene som hadde størst risiko for å forårsake ulykker, understreker Finstad.

Han legger til at det aller meste var veldig bra.

– Ja, det var veldig mange fine biler å se for oss bilinteresserte, og stemningen var veldig god på Flisa denne sommerkvelden, avslutter han.

