Dette kan vise hvordan valget ender

På Mailand videregående skole i Lørenskog stemmes det i klasse 3 STB. Valget gjøres digitalt på grunn av smittesituasjonen, men elevene er ikke mindre engasjert av den grunn.

– Vi hadde en debatt her på skolen, med tre hovedtemaer: Abort, klima og psykisk helse. Det er saker elevene engasjerer seg for, og som de skulle ønske politikerne tok opp mer, sier Linda Ozdamirova (17) som er elev ved skolen.

Den siste uken har videregående skoler over hele landet arrangert skolevalg. Ungdomspartilederne har blitt invitert til både fysiske og digitale debatter, der temaene bestemmes av elevene selv. I dag tok elevene til de digitale valgurnene, og i morgen kåres vinner-partiet, når resultatene offentliggjøres klokken 19.00.

VISER EN TREND: Johannes Bergh er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning og tror miljøpartier som SV, MDG og Venstre vil gjøre det bra i årets skolevalg. Foto: Aage Aune / TV 2

Skolevalget viser vei

Valgforsker Johannes Bergh forteller at de unge er mer interessert i politikk nå, enn de var for noen år siden. Men ikke nødvendigvis interessert i de samme sakene.

– Unge velgere er like mangfoldige som i den voksne del av befolkningen og er opptatt av et stort spekter av saker. Men miljø og klima er særlig viktig blant de unge, sier Bergh, som følger nøye med på morgendagens resultat av skolevalget.

For resultatet gir ofte en indikasjon på hvordan det går i stortingsvalget.

– Skolevalgene forteller oss om trendene og særlig blant de unge da, men det har ofte vært sånn at de som går frem i skolevalget er de som går frem i det ordentlige valget og motsatt, forteller Bergh som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og valgekspert i TV 2.

Miljø og klima blir viktigst

I de siste valgene har forskerne sett et økende gap mellom hvordan de eldre og de yngre stemmer og at de ulikhetene vil få innvirkning på valgresultatet.

DIGITALT VALG: PÅ Mailand videregående skole gjennomføres skolevalget digitalt på grunn av smittesituasjonen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hvis jeg skal gjette, så tror jeg miljøpartiene vil gjøre det bra blant de unge i årets skolevalg og kanskje også at det er en rødgrønn trend blant de unge.

– Vil det være resultatet 13. september også?

– Det kan jo se sånn ut på meningsmålingene nå og sånn sett er det de unge som leder an i den trenden, sier Bergh som peker på at skolevalget er viktig for demokratiopplæringen i skolen og en introduksjon til politikken for de unge.

– Nå har jeg ventet i snart 18 år, og nå er det min tur. Ungdommens tur til å stemme. Det skal bli bra, sier 17-år gamle Moez Yadgar ved Mailand videregående skole.