Tre biler og lastebil involvert i kjedekollisjon – to personer fraktet til sykehus

To personer ble fraktet til sykehus etter å ha vært involvert i en bilulykke i nærheten av Hamar.

Politiet meldte 15.44 at en person var skadd etter å ha vært involvert i en ulykke mellom tre biler i nærheten av Hamar.

Operasjonsleder Haagen Løvseth sa rundt klokken 16 TV 2 at én person har blitt fraktet til sykehus.

Klokken 17.05 skriver politiet at også en annen person har blitt fraktet til Hamar sykehus. Det er uvisst i hvor stor grad personene er skadd.

Politiet skriver at ulykken oppstod da en buss stoppet for å slippe av en passasjer utenom bussholdeplass. Tre personbiler og en lastebil som lå bak kjørte i hverandre, som følge av at bussen stoppet.

Alle kjøretøyene kjørte i samme retning.