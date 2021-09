Den tidligere RBK-spillerens beslutning fikk landslagskapteinen til åpne øynene

– F***. Vi våknet for sent. Jeg våknet for sent.

Det skriver den finske landslagskapteinen Tim Sparv (34) i The Players Tribune. I et flammende innlegg ber han resten av fotballverden om å våkne og snakke ut om situasjonen i Qatar.

– De siste 2,5 årene har jeg vært på en personlig reise for å lære mer om situasjonen i Qatar. Jeg er ikke en ekspert, men som kaptein på det finske landslaget vet jeg at jeg snart kan spille på arenaer som har kostet arbeidere livet. Vi spillerne blir det offentlige ansiktet til en turnering vi ikke har noen kontroll over. Så jeg ønsket å vite mer – jeg har til og med snakket direkte med migrantarbeidere. Og jeg kan fortelle deg såpass: de verdsetter og blir oppmuntret av det faktum at noen støtter og styrker dem, skriver Sparv.

Hendelsen som endret alt



Det som fikk han til å åpne øynene var handlingene til en landslagskamerat. Riku Riski, som har spilt for Hønefoss, Rosenborg og Odd her hjemme, takket nei til treningsleir og to vennskapskamper i Qatar med det finske landslaget i 2019.

– Personlig var jeg ikke våken i mange år. Det som endret ting var da vi dro på treningsleir med Finland til Qatar i januar 2019. En av spillerne våre, Riku Riski, nektet å reise av etiske årsaker. Det var første gang jeg hørte om noen som ikke ville bli tatt ut på grunn av noe slikt. Jeg var overrasket, men jeg visste også at Riku var en veldig bra kar – han er faktisk lagkameraten min i HJK Helsinki nå. Så jeg begynte å tenke, hva er det jeg ikke ser her?

SØRGET FOR OPPVÅKNINGEN: Riku Riski, kjent for sin tid i blant annet Rosenborg, tok beslutningen som fikk Finlands landslagskaptein til å åpne øynene. Foto: Ned Alley / NTB

Oppvåkningen var i gang for landslagskapteinen, men han dro likevel med landslaget til Qatar. I sin egen boble, der han tenkte på hvordan landslaget kunne bli bedre.

– Heldigvis så Riku det store bildet. Siden den nordiske pressen allerede hadde skrevet mye om Qatar, begynte de å stille oss spørsmål. «Hvorfor er dere her?» «Hvorfor gjør ikke dere det samme som Riku?»

– Det var vanskelige spørsmål å svare på. Det er forventet at du svarer utdypende på alle disse sensitive temaene foran kameraet, som en diplomat eller politiker. Noen av spillerne var med for første gang – de var oppspilte som små barn bare fordi de skulle ta på seg landslagsdrakten, og plutselig ble de tvunget til å svare på spørsmål om et fremmed land, hvordan de behandler migrantarbeidere og deres menneskerettighetshistorikk, fortsetter han.

De ukomfortable spørsmålene fikk ham til å innse at at han ikke hadde noen gode svar. Flere spørsmål begynte å svirre rundt i hodet. Spillerne og Det finske fotballforbundet ble enige om at de ikke skulle ha flere treningsleire i Qatar.

Men var det nok? Sparv hadde fortsatt mange spørsmål. Han tok kontakt med FIFPRO, spillerorganisasjonen til mer 65 000 profesjonelle fotballspillere. Der fikk han ny informasjon, for eksempel om Qatars nye lover som ikke hadde blitt etterfulgt godt nok.

Om de 6500 arbeiderne som har mistet livet siden Qatar ble tildelt fotball-VM.

Fortalte om overgrep

I august organiserte FIFPRO muligheten for en digital prat med arbeidere i Qatar. Det han hørte der satte en ekstra støkk i den finske midtbanegeneralen.

– Det åpnet virkelig øynene mine. Qatar har sagt at de har forbedret lovene for arbeidstakerne. Du leser det og tenker «så flott!» Men i det møte ble det tydelig at disse lovende ikke er implementert veldig godt. Det arbeiderne ønsker nå er at disse lovene implementeres for fullt, med en garanti om at de vil fortsette slik etter 2022, skriver 34-åringen.

Den ufiltrerte sannheten han ble servert, har satt dype spor.

– Jeg hadde en samtale med en kvinne, som virkelig traff meg i hjertet. Hun var veldig lidenskapelig når det gjaldt å hjelpe arbeiderne, men hun var også skuffet og sint. Hun fortalte meg om 16-timers arbeidsdager uten noen dager fri. Hun sa også at dersom en kvinnelig arbeider hadde noe å anmelde, ville politiet alltid ta arbeidsgiverens side. Vi snakker om ting som voldtektsbeskyldninger her. Det var alvorlige anklager, men disse kvinnene blir ikke en gang hørt, fortviler Sparv.

34-åringen tror også at regimets mange forgreninger, gjør at mange spillere rett og slett ikke tør å tale makten midt imot.

– Vi vet alle at om en spiller snakker om politiske spørsmål i visse land, kan han eller hun havne i trøbbel. Det trenger ikke engang være med eierne eller direktørene. Det kan være med en stor sponsor hvis interesser blir skadet. Personlig har jeg aldri hatt et problem med dette, fordi jeg har spilt for veldig fornuftige klubber, men jeg vet om spillere som vet de vil havne i store problemer om de snakker om temaer som Qatar. De er redde, skriver han.

Likevel er Sparvs oppfordring enkelt.

– Jeg vil oppfordre alle andre spillere til å være modige. Qatar er ikke en gang et politisk tema, det er et humanitært. Om ikke annet, bare sett fokus på det. Sørg for at folk blir oppmerksomme på det. Å si noe, er så mye bedre enn ikke å si noe, påpeker han.

Ikke for boikott

Men på tross av alt han har hørt og lært, har ikke Finlands landslagskaptein blitt noen boikott-forkjemper.

– Personlig tror jeg ikke boikott er løsningen nå. Jeg tror ikke det vil medføre positiv endringer for arbeiderne i landet – tvert imot. Noen folk vil si at vi ikke gjør nok, og det er helt fair. Du har alltid en stemme som sier «jeg burde gjøre mer», resonnerer han.

Det han oppfordrer til er å gjøre noe, slik for eksempel Norge har gjort med sine Qatar-kritiske budskap før landskampene. Han har følgende klare melding til andre spillere:

– Om du kan finne motet, så bli informert, engasjer deg og si ifra. Snakk med en journalist, skriv en Twitter-melding, legg ut noe på Instagram. Ta kontakt med arbeidernes representanter, menneskerettighetsorganisasjoner eller spillerforeningen din og spør hvordan du kan bidra til å påvirke arbeidernes forhold.

Kanskje må man regne med noen negative tilbakemeldinger, kanskje må man svare for seg. Men Sparv påpeker at det ligger i gulrot i det å engasjere seg.

– Når historien til dette verdensmesterskapet skrives, vil du være på den rette siden.