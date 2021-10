Finn ventet på hjelp fra Power i over en måned – da TV 2 hjelper deg tok kontakt, tok det 45 minutter

For kreftsyke Finn Tåsåsen skulle ny PC være et kjærkomment avbrekk i hverdagen. Sykdommen gjør at Tåsåsen er mye innendørs, og for å få tiden til å gå liker han å scanne og legge inn bilder fra sine mange turer rundt om i verden på PCen.

Tåsåsens gamle PC overopphetes og skrur seg av etter fem minutters bruk, så han bestemte seg for å bestille en ny fra Power. Da kona like etter tapte kampen mot kreften, ble behovet for et tidsfordriv enda større.

– De siste månedene har han virkelig hatt behov for å ha noe å pusle med. I stedet må han, min samboer og jeg bruke mye tid på å få et svar fra Power, forteller Tåsåsens svigersønn til TV 2 hjelper deg.

For PCen kom aldri. I stedet for å bli levert på døra, ble pakken borte hos PostNord, noe kundeservice bekreftet i midten av juli.

– Vi var i kontakt med PostNord, som bekreftet overfor min samboer at pakken var tapt. De sendte oss en bekreftelse på mail, som vi spurte Power via chat om de ville ha. Det svarte de aldri på. Hvordan tapte pakker håndteres mellom PostNord og Power vet jeg ikke, men resultatet ble at pakken ikke ble registrert som tapt hos Power før 17. august, forteller svigersønnen.

Vanskelig å få hjelp

Samme dag får de bekreftelse fra Power på at pakken var registrert tapt, med spørsmål om de ønsker pengene tilbake eller et nytt produkt. Svigersønnen forteller at han svarer i løpet av ni minutter, men at det så blir stille.

– Det å få tak i Powers kundeservice er for så vidt ganske enkelt. Det å faktisk få hjelp til å løse en forholdsvis enkel sak er derimot verre. Både jeg og samboeren min har chattet og ringt dem utallige ganger. Da lover de at en kundebehandler skal se på saken og komme tilbake til meg, sier han.

Tåsåsens svigersønn har vært i kontakt med kundebehandler, uten at det har hjulpet.

– Vi ønsker bare å få pengene tilbake, og få svar på hvorfor det har tatt så lang tid. Det er nå 20 dager siden jeg svarte på eposten de sendte. I mellomtiden har jeg sendt to purringer på mail, forsøkt å chatte med dem og ringt flere ganger. Hver gang får jeg lovnad om at de skal purre på kundebehandler, men ingenting skjer.

Kontakter TV 2 hjelper deg

Mandag 6. september ser ikke saken ut til å være noe nærmere en løsning, og svigersønnen tar kontakt med TV 2 hjelper deg i håp om å få på plass en løsning.

– Jeg og samboeren har vært i kontakt med dem sju-åtte ganger siden jeg svarte at vi ønsket pengene tilbake. Jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre, sier han.

– Svigerfaren min er av den gamle skolen, og ønsker pengene tilbake på konto før han bestiller seg en ny PC.

Rask løsning

Når TV 2 hjelper deg kontakter Power, løses saken i løpet av 45 minutter. Power tar selvkritikk for måten saken har blitt håndtert.

– Her ser jeg at vi ikke har vært løsningsorienterte nok. Dette har ført til at saken ikke ble løst tidligere da PostNord bekreftet at de ikke klarte å lokalisere produktet. Vi har nå opprettet kreditering på nettordren så vil vår claims-avdeling ta saken videre med PostNord, sier kommunikasjonssjef i Power, Siri Røhr-Staff, til TV 2 hjelper deg.

PostNord bekrefter også at de vil diskutere hendelsen med Power.

– Pakker som blir borte under transport skal selvsagt erstattes. Når en pakke blir borte under transport, håndterer PostNord sin reklamasjonsavdeling saken i henhold til de reklamasjonsregler som gjelder. Vil vi ha en dialog med Power angående denne hendelsen, og sikre at rutiner og prosedyrene knyttet til tapt gods blir fulgt, sier pressesjef i PostNord, Haakon Nikolai Olsen, til TV 2 hjelper deg.

Power lover at Tåsåsen raskt skal få pengene tilbake, i tillegg til et plaster på såret.

– Vi kontakter kunden på mail og gir en kompensasjon for manglende oppfølging fra vår side. Jeg gir også tilbakemelding til kundebehandlerne som var i kontakt med kunden slik at slike feil ikke oppstår igjen, sier Røhr-Staff.