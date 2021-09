Innrømmer at tidligere massetesting kunne bremset smitteøkningen

– Det var ikke så ubehagelig, for jeg putta den bare to centimeter inn. Så det var ikke noe vondt, egentlig, sier fjorten år gamle Jibril Ismail Mohamed til TV 2.

Jordal ungdomsskole har i dag, som alle andre ungdomskoler i Oslo, startet opptrappingen av massetesting. Nå skal alle elever teste seg for korona to ganger i uken, på mandager og på torsdager.

HURTIGTEST; Hedda og Jibril skal ta hurtigtest to dager i uken. Foto: TV 2

– Alle var litt spente og nervøse i forkant, noen var også litt skeptiske kanskje. Når vi fant ut at alle hadde negativ test, så ble alle veldig letta, sier Hedda Habrecht (13).

Siden skolestart har smitten blant barn og unge eksplodert. Nå innfører Oslo kommune omfattende massetesting for å få bedre kontroll på smittespredningen.

– I dag starter et nytt kapittel i koronahåndteringen. Når jeg var guttunge hadde vi gym på mandager og torsdager, nå får vi testing på mandager og torsdager, sier Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune.

80.000 hurtigtester

Etter halvannet år med hyppige skifter mellom grønt, gult og rødt nivå på skolene, skal massetesting nå sikre at elevene i større grad får ha fysisk undervisning.

– Det er et enormt apparat som nå settes i gang. Vi ønsker å avdekke hvem som er smittet, så tidlig som mulig. Da kan vi holde smittetrykket på skolene nede, samtidig som skolene kan holdes oppe, sier Steen.

SVAR: Hurtigtester tas i bruk for å få raskt svar på om man er smittet. Foto: Siw Borgen / TV 2

De neste ukene skal det gjennomføres rundt 80.000 hurtigtester hver uke.

– Den største utfordringen er å få alle i gang. Etter hvert vil det bli en del av den vanlige rutinen, litt som å børste tennene, sier Steen.

– Burde kjørt ut tidligere

Systematisk massetesting har blitt brukt i både Storbritannia og Danmark for å gjenåpne samfunnet.

– Hvorfor har man ikke startet med massetesting tidligere?

– Det var umulig for kommunene å starte dette tidligere fordi vi ikke har hatt utstyret og testene vi trenger. Når man ser i etterpåklokskapens navn så burde nok regjeringen kjørt ut massetester tidligere, slik at kommunene kunne startet dette tidligere, sier Steen.

Han tror både regjeringen og helsemyndighetene ble overrasket over hvor mye smitten økte etterferien.

– Det er sjeldent man har mulighet til å gå tilbake i historien, men man skal lære av den. Neste gang vi er i en tilsvarende situasjon så tror jeg man kan starte massetesting på denne måten noe tidligere, sier Steen.

Kunne vært lavere smittetall

Mandag ble det registrert 365 nye smittetilfeller i Oslo. Det er aldersgruppen 10-19 år som har mest smitte.

Helsebyråden innrømmer at dersom man hadde startet massetesting av skoleelever tidligere kunne dette først til lavere smittetall.

– Det ville gitt oss en kontroll på smitteutviklingen i skolene på et tidligere tidspunkt. Dermed kunne vi isolert også de smittede og smittetallene kunne vært lavere, sier Steen.

Vanlig skole

På Jordal skole håper fungerende rektor at økt testing kan gjøre det lettere å ha kontroll på smitten blant elevene.

– Nå er det kun de som tester positivt som havner i karantene. Vi kan drive skole på vanlig vis, og det er vi veldig glad for, sier fungerende rektor ved Jordal skole, Sigrun Skrøvset, til TV 2.

FORNØYD: Fungerende rektor ved Jordal skole er fornøyd med at kommunen tar i bruk massetesting. Foto: Mina Rise / TV 2

Også elevene er positive til det nye testregimet.

– Jeg er veldig glad for at vi nå begynner å teste og at vi begynner å gå tilbake til normalen, for jeg savner det jo, sier Hedda Habrecht.