Seks fanger skal ha gravd seg ut av høyrisikofengsel med en rusten skje

Israelsk politi jakter mandag på seks palestinere, deriblant en tidligere militsleder, som rømte fra et høysikkerhetsfengsel nord i Israel.

Rømningen fra det svært sikre Gilboa-fengselet beskrives som en svært sjelden hendelse.

Israelske medier melder at mennene unnslapp gjennom en tunnel, som endte like utenfor fengselsmurene.

Ifølge The Jerusalem Post brukte fangene en måned og en rusten skje til å grave flukttunnelen.

Ifølge BBC viser videomateriale et hull under en vask inne fra en celle.

Blant de som har rømt er Zakariye Zubeidi, en tidligere militant leder i byen Jenin på Vestbredden, samt tre medlemmer av gruppa Islamsk jihad. De tre sistnevnte sonet livstidsdommer for angrep på israelere med dødelig utfall. Zubeidi var en av lederne i Al Aqsa-martyrbrigaden under den andre intifadaen for 20 år siden.

Israelske medier skriver at det er trolig at fangene fikk hjelp til flukten utenfra.

Politiet har satt opp veisperringer og patruljerer i området. Trolig er de seks på vei til Jenin, der palestinske myndigheter ikke har kontroll og militante palestinere nylig har vært i kamp med israelske styrker.

Grupper som Hamas og Islamsk jihad hyllet rømningen.

– Dette er en heltemodig handling, som skapte et stort sjokk i det israelske sikkerhetssystemet, sier Daoud Shehab, som er talsperson i Islamsk jihad.

