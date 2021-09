Ødegaard svarer på kritikken: – Jeg vet hvem jeg skal lytte til

Se Norge-Gibraltar på TV 2 og TV 2 Play tirsdag fra kl. 20.00.

Etter Nederland-kampen måtte landslagskaptein Martin Ødegaard (21) tåle kritikk. Tidligere landslagsprofil Kjetil Rekdal var en av dem som var kritisk til Ødegaards prestasjon.

– Det er ikke tvil om at Martin er for lite på ballen til å få frem sine styrker. Den diskusjonen kommer til å leve videre fremover. Har vi plass til ham, sa Rekdal i VGTVs studio og la til:

– Dette er fjerde-femte kamp på rad han bare er der ute og er usynlig. Da er spørsmålet om han er riktig å bruke. Spørsmålet må stilles.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa dagen etterpå at han syntes kommentarene fra Rekdal var «ufine».

I ettertid har Rekdal overfor Nettavisen forklart at han synes kommentarene ble tatt ut av kontekst og misforstått, og at det han ville frem til var spørsmålet om hvor Ødegaard bør spille for at man får utnyttet kvalitetene hans.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har også vært kritisk til Ødegaards prestasjoner på landslaget.

– Ødegaard har vært helt forferdelig i de siste landskampene for Norge, sa Mathisen under maraton-sendingen før Nederland-kampen.

Nå svarer landslagskapteinen på hvordan kritikken som kommer utenfra påvirker ham.

– Folk er nødt til å få lov til å ha meninger, men jeg vet hvem skal lytte til. Det er Ståle og de innad i laget jeg lytter til. De utenfor kan si hva de vil, jeg lever fint med det, sier Martin Ødegaard til TV 2.

– Vært forventninger siden jeg slo igjennom

Helt siden debuten i Eliteserien i 2014 har det blitt forventet store ting fra Martin Ødegaard. De forventingene sank naturligvis ikke da selveste Real Madrid reiste til Norge og signerte stortalentet.

Arsenal-spilleren mener det er en naturlig del av det å være proff og at det er naturlig at det blir forventninger.

– Det er naturlig at folk forventer at Erling skal score på samme måte her som i Dortmund. For min del har det også vært forventninger siden jeg slo igjennom, sier Ødegaard.

DUOEN: Hele Norges befolkning håper at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland skal bli radarparet som skyter landslaget til mesterskap i årene som kommer. Foto: Fredrik Varfjell

Etter at Ståle Solbakken tok over Norge fikk drammenseren kapteinsbindet, til tross for at han er blant de yngste på laget. Dermed viste Solbakken allerede der at han har forventinger til at Ødegaard skal være blant de som løfter Norges landslag til nye høyder.

– For min egen del hjelper det veldig å vite at jeg har en trener som tror på meg. Ståle har gitt meg ansvar, også tror jeg at jeg vokser av denne tryggheten, sier 22-åringen.

Liker kapteinsrollen

Kapteinsbindet ser han heller ikke på som noe ekstra press.

– Jeg føler ikke det er noe press å være kaptein. Ja, det er mer ansvar, men ikke mer press. Jeg synes det er kult og trives godt, sier Ødegaard.

– Hvordan er du som kaptein?

– Jeg synes det er opp til andre å vurdere. Jeg vil ikke snakke meg opp verken som kaptein eller spiller. Det har jeg ikke noe behov, sier Ødegaard.

Tidligere denne uken fikk han skryt av Ståle Solbakken. Respekten er åpenbart gjensidig.

– Hva kan du si om Ståle Solbakken da?

– Han er fantastisk. Han bidrar med både kunnskap og det taktiske. Han er også ekstremt flink til å si de riktige tingene. Han er en utrolig god motivator, noe som gjør at man alltid er på hugget når han snakker. Han krever også mye av oss og slik skal det være, sier Ødegaard.

– Kunne landslaget hatt en bedre manager?

– Nei, det synes jeg ikke. Ståle er helt perfekt for oss.

Tidligere har Ødegaard briljert både i Real Sociedad og tidvis i Arsenal. Begge stedene har han åpenbart hatt trenere som har gitt han mye tillit.

– Er du en person som trenger litt trygghet?

– Ja, både som menneske og spiller tror jeg det hjelper å ha en trener som virkelig tror på meg og gir meg ansvar. Det tror jeg at jeg vokser på. Jeg vil ikke si at det er avgjørende, men det hjelper, svarer Ødegaard.

HENGER MED: Ståle Solbakken og Norge er fortsatt med i kampen om plass i Qatar-VM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Lover spilletid på stjernetrio

Solbakken bekreftet under mandagens pressekonferanse at Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Mohamed Elyounoussi kom til å få spilletid mot Gibraltar.

Ødegaard mangler kun et gult kort før han må sone karantene. Dersom han skulle få det i kampen mot Gibraltar vil han måtte stå over skjebnekampen mot Tyrkia under neste landslagssamling.

Selv sier Ødegaard at han neppe blir den som trør hardest til i taklingen i tirsdagens TV 2-sendte oppgjør. For Solbakken er det viktig å beholde på kontinuiteten de har skapt.

– Det kommer til å bli noen endringer, men vi bytter ikke halve laget. Vi vil ha kontinuitet, men samtidig er det naturlig at vi gjør noen forandringer, sier landslagssjefen.

Etter 14 år med jobbing i utlandet returnerte Solbakken til Norge i desember 2020. Landslagsjobben var ledig, det samme var en av Norges mest suksessrike trenere gjennom tidende.

– Som landslagssjef føler du jo at du representerer landet ditt. Det vil vi veldig gjerne vise med stolthet, sier Solbakken om å trene Norges landslag.

– Ødegaard sier du er den perfekte trener for dem?

– Det er hyggelig å høre, men det handler ikke så mye om meg dette. Vi er en god gruppe med både spillere og apparat.