Det ble nesten ikke født barn – så skjedde det noe i den lille bygda

Da Jon og Helle Frogner tok permisjon fra jobbene og pakket flyttelasset, visste de ikke engang navnet på kommunen de skulle flytte til.

– Vi hadde nok en drøm om hvordan det skulle bli. Selv om det ikke ble helt som vi så for oss, har vi aldri angret.

Surfeparadis

Flyttebilen skulle til Ervika på Stadlandet. Den gangen het kommunen Selje, som i dag er sammenslått med Eid og heter Stad.

Ervika er lillebroren til nabovika Hoddevika, og en litt mindre kjent surfeperle på Stadlandet. Foto: Frode Hoff Jon Frogner besøkte Ervika på ferie første gang i 2003. Få år etter flyttet han og kona hit permanent. Foto: Frode Hoff

Ervika og Hoddevika er kjente surfeparadis. De siste årene har det vært en strøm av bilder i sosiale medier, spesielt på Instagram, av de karakteristiske hvite strendene.

Men slående natur er ikke ensbetydende med vekst i folketall.

Som i mange andre små bygder, ble det nesten ikke født barn på Stadlandet og flere flyttet ut, enn inn.

Så skjedde det noe.

Satser i distriktet

Til Stadlandet har det de siste årene flyttet over 20 familier, ifølge kommunen. Flere av dem har flyttet fra det sentrale Østlandet. Nå har de fått barn og etablert seg i bygden.

Og der er ikke bare surfere som har bostatt seg her. Også kunstnere, musikere, designere, lærere og håndverkere er blant yrkene som er representert. Flere jobber digitalt, og kan derfor flytte jobben sin hvor som helst, så lenge de har PC.

Jon Frogner peker ut bygdens byggeprosjekter. Flere hus er dekket av stilas, og det er ikke langt mellom de ulike entreprenørselskapene.

Det er et godt bilde på at skjer det ting. At innbyggerne satser.

– Det er ikke lenger slik at man ikke får solgt husene sine, jeg vil påstå det er rift om dem, sier Frogner.

Ervika har de siste årene tiltrukket seg langt mer enn bare surfere. Kunstnere, musikere, designere, lærere, håndverkere. De fleste yrker er representert. Foto: Frode Hoff

Ekteparet besøkte Ervika første gang i 2003. Syv år senere tok de steget, pakket flyttelasset i Oslo og så seg ikke tilbake.

– Vi skjønte ganske fort at det var helt riktig å leve her som småbarnsforeldre. Vi fikk mye tid til familien og mye tid til egne interesser.

Som tekstforfatter i et kommunikasjonsbyrå kan Jon Frogner stort sett gjøre all jobb fra Ervika. Da TV 2 besøkte familien, holdt han på med en kampanje for Oslo kommune. Foto: Frode Hoff

Selv sto Frogner midt oppi startfasen av et Oslo-basert kommunikasjonsselskap da familien bestemte seg for å flytte nesten 400 kilometer vestover.

– Heldigvis så de ikke problemet med at jeg jobbet fra Ervika, sier han.

Selv har de nesten bare gode erfaringer med å flytte fra by til distrikt. Men de så også utfordringer.

– Det var det første ubehagelige møtet med distrikts-Norge: Da vi skjønte at skolen hang i en tynn tråd.

Skolen og barnehagen i bygda er nedlagt. Nå må de ta buss til Leikanger og sende barna på skolen der.

Barnebonanza

I årene fremover er det byer og områder rundt de store byene som står for befolkningsveksten. De fleste distriktskommuner vil oppleve nedgang, og distriktene står overfor en forgubbing.

Likevel hadde Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø alle nedgang i folketallet fra april til juni, viser tall fra SSB.

De siste årene har har fødselstallene skutt i været på Stadlandet. – Det er lys i alle husene, folk har innsett at her kan man bo. Foto: Frode Hoff

I Stad kommune peker pilene i rett retning. Folkeveksten øker, og det blir født flere barn enn tallet på døde.

Bare fra barnehagestart i fjor til barnehagestart i år, har kommunen ti prosent flere barn.

– Skal folk skal ta med hele livet sitt og flytte til bygden, er det viktig at de blir tatt i mot på en god måte, sier Jon Frogner. Foto: Frode Hoff

«Distriktspsykopaten»

– Folketallet går opp og det er et enormt trøkk i næringslivet.

Ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo, har nettopp deltatt i debatt mot de andre stortingskandidatene fra Sogn og Fjordane. I avslutningsinnlegget sitt sa han:

«Nå har vi tidenes sjanse til å desentralisere Norge.»

Venstrepolitikeren ble i 2019 kalt «psykopaten» av tidligere partileder Trine Skei Grande, ifølge mediene. Dette tok Bjørlo selv på strak arm - og døpte seg selv til «distriktspsykopat». For han går mot strømmen.

Ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), mener mange maler et feil bilde av distriktet. – Det handler om innstillingen til å få ting til.

Han liker dårlig svartmalingen av distriktene.

– Det er ikke en sannhet at det rakner på bygda, sier han.

Tar ikke hensyn til utkantene

– Hva er det dere får til her, som andre distriktskommuner ikke får til?

– Jeg tror det handler om å ha en positiv holdning og legge til rette for at folk kan leve gode liv her. Man må slutte å sutre over at det går så ille i distriktet eller rope på at staten må komme å berge oss, sier Bjørlo.

Livet i Ervika gjorde at familie fikk mer tid til det de liker aller best: surfe og være nær naturen.

En undersøkelse fra Norsk medborgerpanel, gjennomført av Universitetet i Bergen, viser at over 80 prosent av de som bor i grisgrendte strøk, mener at sentrale myndigheter ikke tar hensyn til utkantene.

Seks av ti spurte i storbyene, er enige.

– Hva er det regjeringen har gjort galt, siden folk flest er enige i påstanden om at «sentrale myndigheter tar for lite hensyn til Utkant-Norge»?

– Jeg tror den holdningen er et resultat av feilslått politikk lenge før vi kom i regjering. Vi har nå sjansen til å desentralisere Norge, og legge bedre til rette for utvikling i distriktet, sier Bjørlo, som etter valget kan bli stortingspolitiker for Venstre.

Flyttet uten jobb

Trude Thorgersen har vært Oslo-borger de siste 24 årene. Karrieren og lederjobben i klesindustrien gikk godt, men så slo pandemien inn over landet.

– Da ble det rett og slett for tøft, sier hun.

Da pandemien gjorde Oslo-livet tøffere, flyttet Trude og Thias "hjem "til Stadlandet. For Trude var det en befrielse å komme nærmere familien på Stad. – Nærheten til havet, var også noe jeg savnet. Oslo-fjorden kan ikke sammenlignes.

– Brått var det ikke lenger like lett å være alenemamma. Barnehagene stengte, og det var ikke like lett å skaffe barnevakt, og hjemmekontor var krevende, forteller Thorgersen.

Så hun sa opp jobben og flyttet til Stad. Bare uker etter at flyttelasset var utpakket, var ny, relevant jobb på plass, innen markedsføring av mote.

– På mange måter var det jo galskap å flytte uten jobb, ler hun.

Thias (3) skraper rundt i sanden med en rake.

– Hva er den største utfordringen ved å flytte ut i distriktet?

– Infrastrukturen. Det å komme seg til Oslo, eller de andre storbyene, er både tidkrevende og svært dyrt. Jeg tror flere kunne tenke seg å bo på små plasser, dersom det var bedre tilrettelagt, sier Thorgersen.

– En salderingspost

For paret fra Bærum, kom flere ting som en overraskelse etter flyttingen.

– At grendaskole og barnehage kunne ble nedlagt, var en tanke som ikke slo oss, sier Frogner.

– Når man kommer fra sentrale strøk, tar man nærskole for gitt. Det som er krevende med å bo på en plass med lite folk, er at man veldig fort blir en salderingspost.

Yngstedatteren til Jon og Helle, Sara (9), syns det er rart å tenke på at hun kunne vokst opp i Oslo. Heldigvis stortrives hun på bygda.

Sara vil bli kunstner og bonde når hun blir stor. Hun vil helst bo på landet. Det beste med å bo i Ervika er at det er lite trafikk og nært sjøen, forteller niåringen.

Yngstedatteren til Jon og Helle, Sara (8), må ta buss til skolen. Hun syns det er rart å tenke på at hun kunne vokst opp i Oslo, dersom ikke foreldrene flyttet til Stad for over ti år siden.

Jon Frogner er tydelig på at kommuner må satse, dersom de skal få nye innflyttere eller få ungdommen «hjem».

– Når man tar med livet sitt, pengene, kompetansen og barna sine må man bli godt tatt imot. Klarer man det - slik som Ervika gjorde med oss - er det absolutt ingen grunn til at distriktene ikke skal blomstre.