Bevismateriale i Tina-saken ble kastet: – Vi skulle gjerne hatt det i dag

På fredag ble det kjent at mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i år 2000.

DNA knytter ifølge politiet siktede til Birgitte-saken, men det finnes ikke noe tilsvarende bevis i Tina-saken.

Når politiet likevel velger å gå ut med at siktede er mistenkt for drapet på Jørgensen, handler det blant annet om at politiet sitter på dokumentasjon på at han befant seg i Stavanger da hun forsvant, og at han ikke har et klart alibi.

– Jeg ønsker ikke å gå inn og nærmere kommentere mistankegrunnlaget, men vi har gjøremål som vi skal jobbe med videre, for enten å styrke eller svekke det, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Unni Byberg Malmin. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Siktet Tinas kjæreste

Fra før er det kjent for offentligheten at det ble destruert bevis i Jørgensen-saken, tidlig på 2000-tallet.

Det ble blant annet omtalt gjennom boken krimjournalist Erlend Frafjord skrev om saken tilbake i 2017.

I boken, som tar for seg hva som skjedde da 21-åringen forsvant i september 2000 og i årene etter, omtales også politiets etterforskning av Jørgensens daværende kjæreste.

FUNNET: Tina Jørgensen ble funnet i denne kummen, en måneds tid etter at hun forsvant sporløst. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han ble pågrepet og siktet for drapet i oktober 2001, men har hele tiden nektet straffskyld. Etter åtte uker ble siktelsen henlagt av Riksadvokaten, og han fikk senere 188.500 kroner i oppreisning og erstatning.

Hans forsvarer har ved flere anledninger stilt seg svært kritisk til politiets etterforskning.

– Et forferdelig utsagn

Advokaten som forsvarte Jørgensens kjæreste, Atle Helljesen, sitter i dag igjen med et inntrykk av at politiet den gang var så sikre på at de hadde tatt rett person, at de ikke så noen grunn til å ta vare på bevismaterialet som en kanskje kunne fått noe ut av i dag.

FORSVARER: Atle Helljesen er kritisk til politietterforskningen tidlig på 2000-tallet. Foto: Terje Frøyland/TV 2

– Jeg vet ikke hvorfor bevisene ble kastet, men jeg ser det i sammenheng med den holdning politiet hadde uttalt, om at de ikke hadde grunnlag for videre etterforskning. De hadde tatt mannen de trodde hadde gjort dette, noe som er et forferdelig utsagn, sier han, og fortsetter:

– På det tidspunktet gjorde de ikke noe mer. Det var andre kandidater som burde vært etterforsket nærmere, sier han.

– Hvordan går det med din klient i dag?

– Han prøver å leve et normalt liv, men det er klart at dette har tynget ham i mange år. Han er bevisst på at mange menigmenn i Stavanger støtter seg til politiets teori, sier Helljesen.

Advokaten legger til at han og hans klient nå håper at begge drapssakene blir oppklart og at pårørende og etterlatte får klare svar.

PÅGREPET: Tina Jørgensens samboer ble først siktet for drapet på Tina Jørgensen. Senere ble saken henlagt. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

– Skulle gjerne hatt det

Politiinspektør Byberg Malmin slår fast at det destruerte bevismaterialet fra den innledende etterforskningen kanskje kunne hjulpet dem i dag, all den tid teknologien og kompetansen rundt DNA-analyser har tatt store steg de siste tiårene.

I Birgitte Tengs-saken har store mengder biologisk materiale vært gjenstand for undersøkelser ved rettsmedisinsk institutt i Innsbruck. At politiet ikke kan gjøre tilsvarende undersøkelser av materialet i Tina Jørgensen-saken, er uheldig mener Byberg Malmin.

ORIENTERTE PRESSEN: Politiinspektørene Lars Ole Berge og Unni Byberg Malmin. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi skulle veldig gjerne hatt en del av det grunnlaget i dag. Vi har fremdeles noe materiale som i 2016 ble analysert, uten at en har funnet noe DNA å jobbe videre med.

– Hvorfor ble det kastet?

– Grunnen til at det ble kastet er det vanskelig å si noe konkret om, men det var mangelfulle rutiner i politiet i forhold til å håndtere denne typen beslag.

– Så det er ikke mulig å knytte siktede til Tina Jørgensen-saken ved bruk av ny DNA-teknologi?

– Ikke når det gjelder DNA.