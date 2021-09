Slik glapp hjernen bak terroren for FBI

Mannen som utpekes som hjernen bak terrorangrepene i USA 11. september 2001 venter fremdeles på den endelige rettssaken i en celle på Guantanamo bay.

Tirsdag møtte han i retten for første gang på halvannet år.

20 år etter er det fremdeles ubesvarte spørsmål. Hvordan klarte terroristene å planlegge det omfattende angrepet? Kunne de vært stanset? Er avhørene av dem, som ble gjort under tortur, gyldige og troverdige?

Jaget siden 1993

Frank Pellegrino satt på et hotellrom i Malaysia da han så de første TV-bildene av et fly som fløy inn i World Trade Center i New York. Det første som slo ham var: «Herregud. Det må være Khalid Sheikh Mohammed». Det skriver BBC.

Khalid Sheikh Mohammed som var født i Kuwait, hadde studert i USA, før han dro til Qatar og Afghanistan på 80-tallet for å bli jihadist.

Pellegrino var FBI-agent og hadde jaget Sheikh Mohammed i mange år. Han uttalte seg for første gang offentlig i en dokumentarserie på USA Network kalt «Inside The FBI: New York».

Han ble satt til å etterforske bombingen av undergrunnsbanen ved World Trade Center i 1993, og det var her navnet Khalid Sheikh Mokammed først dukket opp, da han hadde overført penger til en av de involverte terroristene.

I løpet av de neste to årene ble det klart at han var en sentral figur, involvert i flere terrorplaner.

I 1995 ble han knyttet til planer om å sprenge flere internasjonale flyvninger over Stillehavet, og på denne tiden var Pellegrino nær ved å spore ham opp i Qatar.

Nær pågripelse

Pellegrino og teamet hans dro til Oman hvor de planla å reise over til Qatar og pågripe Mohammed. De hadde gjort klart et fly som skulle frakte den mistenkte ut i all hemmelighet.

Men amerikanske diplomater i området advarte mot operasjonen. De hevdet den ville skape uro i regionen. Nølingen gjorde at Mohammed forsvant.

– Det var angst, sinne og frustrasjon. Vi visste at vi mistet en mulighet der, sier Pellegrino til BBC.

Mohammed var ikke vurdert som et hovedmål den gang. Pellegrino klarte ikke å få ham inn på de ti mest etterlyste-listen til FBI.

– De sa det var for mange terrorister på listen allerede, minnes den nå pensjonerte agenten.

Trolig ble Mohammed tipset om at FBI var etter ham, og flyktet fra Qatar til Afghanistan.

– Ingen mer lei seg enn meg

I løpet av de neste årene dukket Muhammeds navn opp gjentatte ganger. Ofte i telefonlistene til andre mistenkte terrorister verden over. Det var i løpet av disse årene han gikk til Osama bin Laden med ideen til å trene opp piloter som kunne fly fly inn i bygninger i USA.

Etter terrorangrepet 11. september ble det klart at Pellegrinos anelse var rett. Et sentralt al-Qaida-medlem identifiserte Mohammed som hjernen bak angrepet i avhør.

– Da vi skjønte at det var han som var bakmannen, var det ingen som var mer lei seg enn meg, sier Pellegrino, som selv er fra New York.

I 2003 ble Mohammed sporet opp og pågrepet i Pakistan. Pellegrino håpet at han kunne være del av rettssaken mot han, men Mohammed forsvant fra offentlighets lys. CIA hadde fengslet ham i et hemmelig fengsel og det ble brukt torturmetoder i avhørene av ham, og fire andre pågrepne.

ETTERLYST: FBIs etterlysningsplakat av Khalid Shaikh Mohammed. Han ble pågrepet i Pakistan 1. mars 2003. (AP Photo/FBI Website)

Innrømte planer under tortur

En tidligere hemmeligstemplet CIA-rapport ble offentliggjort i 2009, og kom med sjokkerende avsløringer.

Les hele rapporten her (PDF-fil).

Blant de 14 teknikkene som Bush-administrasjonen godkjente som utvidede forhørsteknikker, inkluderte drukningstortur eller «waterboarding», innesperring i en liten mørk boks, psykologisk stress-tortur og nektelse av søvn i opptil elleve døgn.

Mohammed skal ifølge CIA-dokumenter ha blitt utsatt for waterboarding 183 ganger, samt fått såkalt «rektal dehydrering». og han ble fortalt at barna hans skulle drepes.

– Jeg vil vite hva han vet, og jeg vil vite det fort, skal en høytstående CIA-offiser uttalt.

Ifølge rapporten bidro disse forhørene til å avdekke terrorplaner blant annet mot Heathrow flyplass i London, men senere har det kommet fram at flere av «tilståelsene» var funnet opp av den avhørte.

Mange år unna dom

Rettssaken mot Khalid Sheikh Mohammed, som er utpekt som hjernen bak 11. september-angrepet, og fire andre medtiltalte er fremdeles ikke i gang. De fem tiltalte sitter fengslet på USAs militærbase Guantanamo.

Fortsatt jobber den militære påtalemyndigheten med å forberede saken mot de anklagede. Dersom de blir kjent skyldig, risikerer de å bli dømt til døden.

Den forberedende fasen, som har pågått i ni år, og står nå fast i en diskusjon om hvorvidt de fem på tiltalebenken ble torturert. Det er foreløpig ingen utsikter til en avgjørelse i dette spørsmålet.

Uten en politisk intervensjon – president Joe Biden lovet under valgkampen å stenge militærfengselet i Guantanamo – kan det ta mer enn ett år før den faktiske rettssaken kommer i gang. En dom ligger enda lenger fram i tid.

Mohammed og de fire andre er anklaget for å ha hjulpet de 19 flykaprerne med å gjennomføre det største terrorangrepet på amerikansk jord. Nesten 3000 mennesker ble drept i angrepene i New York, Washington og Pennsylvania.

De fem ble pågrepet i Pakistan i 2002 og 2003 og overført til Guantanamo-leiren i 2006.

I tillegg til Khalid Sheikh Mohammed, er de fire andre som vil bli stilt for retten Ramzi Binalshibh, Ali Abd al-Aziz Ali, Wallid bin Attash og Mustafa al-Hawsawi.