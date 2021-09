Hvordan kunne 13. november 2015 skje?

PARIS/BRUSSEL: En av grunnene til at terroristene klarte å drepe 130 mennesker i Paris 13. november 2015, var at flere europeiske etterretnings- og sikkerhetstjenester ikke reagerte på troverdige tips.

Viktig tid gikk tapt på terrornatten fordi en fatal rivalisering mellom ulike elitestyrker i det franske politiet gjorde at topptrente antiterror-soldater ikke ble satt inn for å redde liv.

SALAH ABDESLAM: Han var 26 år da terrorangrepet i Paris ble gjennomført. Nå er han hovedtiltalt etter angrepet. Foto: Belgisk politi via AP

Nesten seks år etter terrorangrepet skal de tiltalte dømmes i en historisk rettssak. Ikke ofte har terrorister overlevd terrorangrep i Frankrike. Det er derfor de lykkes i å spre død og frykt. De er villige til å ofre livet. Onsdag skal den eneste gjenlevende terroristen, Salah Abdeslam, føres inn i rettssalen i Paris under streng bevoktning.

Ganske raskt etter Frankrikes «22. juli» pekte pilene mot Belgia og bydelen Molenbeek. Flere av terroristene som angrep Bataclan, Stade de France, barer og restauranter kom herfra.

På markedet i Molenbeek gjør kvinner i hijab innkjøp til søndagslunsjen. Utenfor kafeene rundt Place Communale sitter mennene og drikker te. Arabisk går helt helt fint som språk, når jeg kjøper en tørkerullholder på markedet. Sist søndag besøkte jeg igjen bydelen, hvor terrorangrepet i Paris den 13. november 2015 ble planlagt.

BARNDOMSHJEM: I huset bak på midten av bildet vokste Salah Abdeslam opp. Flere av terroristene kjente hverandre fra bydelen Molenbeek i den belgiske hovedstaden. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Bare noen hundre meter unna ligger det mest trendy strøket i byen. Her drikker hipsterne bio-vin til veganlunsjen og skeive holder hender og er iført små magetopper i den varme høstsola. Det er som to verdener, omtrent like forskjellige som Molenbeek og områdene i Paris hvor IS-terroristene forsøkte å drepe flest mulig. Unge mennesker som nøt fredagskvelden på fotballkamp, med en øl på bar eller med heavy metal på konsert.

Salah Abdeslam (31) vokste opp i et av husene i enden av markedsplassen, midt imot rådhuset. I mange år en festglad småkriminell. Han drev faktisk bar med broren. Kvelden før angrepet satte han seg inn i en av tre biler, som transporterte våpen, selvmordsbelter og terrorister til Paris.

Av de ti terroristene var Abdeslam den eneste som ikke sprengte seg eller ble drept. Terrorangrepet er det dødeligste i Frankrike i nyere tid. Denne novemberkvelden ble 130 mennesker drept i Paris, 90 av dem på Bataclan. Abdeslam er hovedtiltalt i saken, og gjennom de siste årene i fengsel skal han ha blitt mer radikalisert enn han var.

En varslet katastrofe

Både Abdeslam og broren var på radaren til det belgiske politiet i tiden før angrepet. En politikvinne fikk et tips av en kilde om at de radikaliserte brødrene planla å reise til Syria. De ville slutte seg til IS. Flere tips kom inn. De pekte mot en terrorcelle under etablering.

Lite ble gjort, og da broren ble tatt inn til avhør etter en trafikkontroll klarte han å snakke seg ut av det. Mobilen hans med spor etter terrorplanlegging ble funnet på en politistasjon i Brussel ett år etter det dødelige angrepet i Paris. En kommisjon har i ettertid funnet ut at den belgiske etterretningen og terroretterforskningen var under enhver kritikk.

SORG: I lang tid etter terrorangrepet mot Bataclan lå det blomster utenfor konsertlokalet. Foto: Santiago Vergara/TV2

Bedre var det ikke på den franske siden av grensen. Flere av terroristene var franske statsborgere. Derfor mente franske etterretnings- og sikkerhetstjenester at dette var det belgiernes oppgave å følge med på. Flere av terroristene hørte hjemme i Molenbeek, men de beveget seg rundt i Europa og skaffet våpen og sprengstoff. Flere lands tjenester visste om planer og potensielle terrorister, men tjenestene snakket ikke sammen.

Radikal islam var et kjent opphav for trusler om terror i Frankrike i årene før Bataclan-terroren. Landet lå på toppen av den lite heldige statistikken over rekrutteringen til kalifatet i Syria og Irak. Franskmennene hadde en rekke agenter som opererte inne i Syria. På innsiden av IS.

Flere rapporterte tilbake til sikkerhetstjenestene om faren for terror, også om navngitte jihadister. IS-medlemmer reiste inn og ut mellom Syria og europeiske land.

TERRORISTENE: Bare Salah Abdeslam (nr 2 fra venstre øverst) overlevde terrorangrepet i Paris i november 2015. Foto: Federal Police Ho

I august 2015 var det kjent for fransk etterretning at det forelå planer om å slå til mot Bataclan. Konsertlokalet hadde vært utsatt for trusler i en årrekke, fordi eieren hadde bånd til Israel.

Fikk ikke gripe inn

De ti terroristene gjennomførte koordinerte angrep ved landskampen mellom Tyskland og Frankrike på Stade de France. De plaffet folk ned på uterestauranter, og inne på barer og kafeer i to bydeler og til slutt angrep de konsertlokalet Bataclan hvor Eagles of Death Metal spilte for over 1500 konsertgjengere.

Utenfor Bataclan stod flere tungt bevæpnede soldater fra den spesielle terrorvakt-operasjonen Sentinelle. Deres jobb er å forebygge terror. De fikk aldri grønt lys for å gripe inn og stoppe de tre terroristene, som henrettet person etter person på innsiden av konsertlokalet.

En elitestyrke som hadde øvd på terrorbekjempelse i Eiffeltårnet fikk heller ikke lov til å dra direkte til Bataclan for å gjøre det de var trent og utdannet for.

Ulike beredskaps- og innsatsstyrker var rivaler og jobbet ikke godt sammen. Det kan ha vært politiske motiver som gjorde at en av styrkene ble favorisert, blir det hevdet i en ny dokumentar. Derfor tok det to og en halv time før politistyrker stormet Bataclan, frigjorde gisler og drepte de to siste terroristene, som hadde barrikadert seg inne i en trang gang. Flere politikere ville holde seg inne med enkelte politisjefer, for å kunne stille som presidentkandidater, heter det i dokumentaren. Under terrorangrep teller hvert minutt, for terroristers mål er å gjøre så stor skade som mulig.

Salah Abdeslam flyktet tilbake til Belgia på terrornatten, og klarte å komme seg gjennom en politikontroll og over en landegrense. I fire måneder var han på rømmen. Store deler av tiden oppholdt han seg på et lite område i Molenbeek. Beskyttet av klaner og venner. Han lekte katt og mus med politiet mer enn en gang. Etter at han ble pågrepet ble han dømt til fengsel i tjue år for drapsforsøk på en politimann.

Nå venter en ni måneder lang rettssak. Ingenting tyder på at Salah Abdeslam kommer til å være snakkesalig. Derfor er det ikke sikkert vi får vite om terrorcellen også hadde planer om angrep mot metroen i Paris og Schiphol flyplass i Amsterdam. Opplysninger om dette ble funnet på en datamaskin etter terrorangrepet i Brussel i 2016. Vi får neppe heller ikke vite grunnen til at Abdeslam ikke sprengte seg. Om det var et defekt bombebelte eller rett og slett en feig terrorist.