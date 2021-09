Følger opp konkrete tips i Tengs-saken

STAVANGER (TV 2): Politiet har fått «en håndfull» konkrete tips som nå følges opp etter at en mann i 50-årene ble pågrepet, siktet og varetektsfengslet i den 26 år gamle drapssaken.

Det opplyste politiinspektør Lars Ole Berge på et pressemøte mandag formiddag.

– Vi er glad for tipsene vi får, og vi kommer til å følge opp disse videre, sier han.

Sist onsdag ble en mann i 50-årene fra Haugalandet pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs på bakgrunn av DNA-treff i saken.

Samtidig opplyste politiet at mannen er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Flere har reagert på at politiet valgte å gå ut med denne informasjonen.

Politiinspektør Lars Ole Berge. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vår vurdering er at de ville vært vanskelig å holde denne opplysningen tilbake, all den tid disse sakene har en enorm oppmerksomhet i offentligheten. Vi mente derfor det var mest riktig å informere om hans status i forbindelse med at vi gikk ut med siktelsen i Birgitte Tengs-saken, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin til TV 2.

Ser nærmere på uoppklart voldtektssak

Berge bekrefter at politiet har fått informasjon knyttet til en voldtektssak på Stord i 1999. Ifølge Stord24 ble en ung kvinne voldtatt og forsøkt kvalt før hun ble forlatt i hjelpeløs tilstand.

Voldtektssaken er fremdeles uoppklart, 22 år senere.

Ifølge Radio Haugaland sier etterforskningsleder ved Stord politistasjon, Roald Raunholm, til lokalavisen at det nå vil være «svært interessant å koble DNA-sporet fra den arresterte mannen i Tengs-saken opp mot voldtekten på Stord».

– Vi opplever det som naturlig å se nærmere på det, sier Berge til TV 2.

– Sjekkes han opp mot andre saker?

– Ikke nå konkret, men det blir et tema.

Politiet sier at det i Tengs-etterforskningen kan bli aktuelt å avhøre vitner som ikke tidligere er avhørt.

– Kan det ha bevisverdi så lenge etterpå?

– Det er et relevant spørsmål om vitner 26 år etterpå kan tilføre saken noe, sier Berge.

– Hvor lang tid vil det ta før det eventuelt tas ut en tiltale i Tengs-saken?

– Vi tar dette stegvis. Nå har vi pågrepet en person som sitter i varetekt, og nå etterforsker vi dette med full bredde.

Vil ikke kommentere opplysninger om DNA

Politiet har vært restriktive med å dele opplysninger om hva DNA-beviset, som har ført til siktelsen, består av. Ifølge VG dreier det seg om DNA funnet i blod på Birgitte Tengs strømpebukse.

Avisen skriver at det er funnet en såkalt blandingsprofil i blodet på den strømpebuksen Tengs hadde på seg da hun ble drept.

Det vil si at DNA-et kan tilhøre mannen som nå er pågrepet, eller noen andre i hans slektstre.

– Vi registrerer at det er opplysninger som verserer i mediene. Vi holder imidlertid fast på at vi ikke vil gå nærmere inn på mistankegrunnlaget, sier Berge til TV 2.

– Er dere avhengig av en tilståelse for å oppklare disse sakene?

– Politiet etterforsker saken med utgangspunkt i at vi baserer mistanken på resultatet av DNA-undersøkelser, og så etterforsker vi med full tyngde og bredde, med det mål å oppklare saken.

Siktede nekter straffskyld, og vil i løpet av mandagen ta stilling til om han vil anke Sør-Rogaland tingretts kjennelse, der han fredag ble varetektsfengslet i fire uker.