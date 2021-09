Volkswagen er i full gang med å total-elektrifisere bilparken sin. I Norge har de uttalt at de innen 2025 – det er som kjent ikke lenge til – kun skal selge elektriske biler.

De har hatt suksess med de to bilene de så langt har lansert i ID.-familien. Nemlig ID.3 og ID.4.

ID.-bilene skal bli en hel serie av elbiler i ulike størrelser som skal dekke de fleste segmenter. Alt fra SUV-er, via alminnelige familiebiler, varebiler og så klart småbiler.

Nå viser de et helt nytt familiemedlem i ID.-serien. Hele to år før planlagt. Nemlig konseptet Life, som trolig blir ID.1 eller 2 når den dukker opp i produksjonsklar versjon.

ID. Life er en liten, men fleksibel bil. Taket er av tekstil og kan fjernes og karosseriet er av kunststoff basert på resirkulerte materialer.

Over 400 kilometer rekkevidde

Bilen skal være liten og billig. Ryktene sladrer om en pris på rundt 20.000 euro, eller så vidt over 200.000 kroner når den dukker opp. Den blir dermed arvtageren til dagens VW e-Up! Både i fysisk størrelse og pris.

Bilen har et ganske rettlinjet og litt høyreist design, noe som gir en praktisk bil med grei plass, tross små ytre mål. Taket er av tekstil og kan tas bort, noe som sparer både vekt og penger. Vi snakker altså om en slags cabriolet her.

Bilen baseres på den skalerbare MEB-plattformen som er tatt fram for småbiler. Bilen får, i motsetning til storebror ID.3, forhjulsdrift. Batteriet får en kapasitet på 57 kWt, og rekkevidden skal være på noe over 400 kilometer.

Effekten blir på 172 kW / 234 Hk og den lette bilen skal gjøre unna 0-100 km/t på 6,9 sekunder.

Interiøret er det man kan kalle minimalistisk, men mulighetene er likevel mange. Denne type ratt dukker opp i stadig flere biler også.

Tak av tekstil

– ID.Life beviser nok en gang hvor fleksibel MEB-plattformen er egnet for kjøretøyer av alle typer, fra små biler til varebiler.

– Det er den mest skalerbare elektriske arkitekturen i bransjen. Vi har akkurat begynt å utnytte potensialet til MEB. Ytelse, ladekapasitet og rekkevidde vil fortsette å bli bedre for hver nye modell og programvareoppdatering. Det sier Thomas Ulbrich, fra Volkswagen Brand Board of Management for Development, i en pressemelding.

Selve karosseriet er produsert i kunststoff av resirkulerte materialer. Blant annet av plastflasker.

Kinosal og gaming-rom

Liten størrelse til tross. Bilen skal være både smart og fleksibel. Blant annet skal den kunne konverteres til kinosal og gaming-rom. Spillkonsoll og projektor kan leveres og den er klargjort for 230 volt og 16 amper uttak innvendig. Setene kan slås ned til en slags sofa/seng på nær to meters lengde. Dermed bys det på mye og behagelig plass når bilen ikke er i bruk til kjøring.

Dette at bilen har flere bruksområder enn bare det å frakte folk fra A til B, er et viktig poeng. Kameraer og en skjerm erstatter både utvendige og innvendige speil. Viktige kjørefunksjoner styres via et berøringspanel på det sekskantede rattet med åpen topp.

En smarttelefon kan integreres i operativsystemet. Personlige enheter – enten det er smarttelefoner eller nettbrett – kan for eksempel brukes til å betjene navigasjonssystemet. Musikk, filmer og spill som er lagret på enheten kan brukes sømløst i ID.Life, med bilder vist på projeksjonsskjermen.



