David tok den fremmede mannens hånd og hvisket: «Det kommer til å gå bra»

Et unikt vennskap mellom to voksne menn ble født mens de var gisler på Bataclan i 2015.

Blodbadet i Paris begynte sent på kvelden 13. november 2015, da jihadister sprengte seg selv i luften utenfor nasjonalstadionet Stade de France, der Frankrike spilte landskamp mot Tyskland.

Samtidig var Stephane Toutlouyan (49) og David Fritz Goeppinger (23) på konsert med Eagles of Death Metal i konsertlokalet Bataclan.

De to kjente ikke hverandre, og ingen hadde idé om det grusomme som var i ferd med og skje – og det som skulle forbinde dem for alltid.

En gruppe jihadister hadde tatt seg inn i Paris' sentrum og skjøt vilt rundt seg fra en bil mot en rekke restauranter. Det var mange folk på utestedene og på Bataclan var konsertlokalet utsolgt. Tre av terroristene tok seg inn i det stappfulle lokalet og skjøt så mange de klarte mens bandet spilte «Kiss the Devil».

Tok hånden

– Jeg husker ordene dine. For meg var vi allerede døde. Jeg så ikke hvordan det kunne ende godt. Du var virkelig optimistisk, sier Stephane.

Han snakker til David som sammen med ham ble tatt som gissel av terroristene. David tok hånden til den dresskledde, mye eldre mannen og hvisket: «Det kommer til å gå bra».

De to deler åpenhjertig historien sin til det franske nyhetsbyrået AFP. David var en langhåret ung mann opprinnelig fra Chile som var i ferd med å bli bartender. Stephane som var mer enn dobbelt så gammel, dataekspert og familiefar.

Det var tilsynelatende kun interessen for rock de hadde til felles.

Tårevåt Eagles of Death Metal-vokalist forteller om den grusomme terroren på Bataclan

– Jeg svingte mellom å tro vi kom til å klare oss, og at vi alle skulle dø. Også lurte jeg på hvem denne fyren var som kom i dress på rockekonsert. sier David til AFP.

Skjønte fort hva som skjedde

Kvelden hadde startet bra. David spilte en del videospill, og gjenkjente raskt den karakteristiske lyden til AK-47 våpenet. 90 personer ble drept før den første terroristen ble drept av politiet som stormet lokalet.

Da ble en gruppe på ti personer tatt som gisler av de to gjenværende terroristene. David og Stephane var blant disse. Tre gisler ble plassert bak døren, de andre foran vinduet. De fikk ordre om å varsle fra om de så noe, hvis ikke skulle de bli skutt og kastet ut vinduet.

En av terroristene spurte David: «Hva synes du om François Hollande?» Han svarte at han ikke visste. «Jeg er ikke fransk, jeg er chilensk», svarte han.

I to timer levde de med reell dødsangst. De hørte stønnene til de sårede og ropene på hjelp.

Så klarte politiet å få avsluttet massakren. Totalt to av de tre jihadistene på Bataclan ble drept.

Tok kontakt

De tolv gislenes stier gikk deretter hvert til sitt, men Stephane skjønte at han måtte snakke med noen av de andre som hadde opplevd det samme som ham. Han tok kontakt med David på Facebook, og to uker senere møttes de ute for å ta en drink.

– Vi kjente ikke hverandre, men vi klemte hverandre varmt. Vi begynte å pusle puslespillet sammen. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle snakke om dette med familien min, med David var det lettere, sier Stephane.

– Vi følte ikke vi måtte bygge et forhold, for det var der allerede. Å være venner var helt naturlig. Hvis jeg har en dårlig dag, enten det er om 13. november eller ikke, så ringer jeg Stephane, sier David.

AMATØRVIDEO: Her tar politiet seg inn i Bataclan

Flere av gislene møtes fast én gang i måneden, som en vanlig gjeng med venner. De finner trøst og ro i at de forstår hverandre. Det er ikke nødvendig å forklare, og de psykiske arrene forener dem.

David siterer en annen gisselvenn: «Den 13. november holdt vi så hardt fast i hverandre et det er vanskelig å gi slipp».

Rettssak starter onsdag

Både David Fritz Goeppinger og Stéphane Toutlouyan har bestemt seg for å delta i den gigantiske rettssaken som starter onsdag.

20 personer er tiltalt etter terrorangrepene. 130 personer ble drept. Gjennom fem uker fra 28. september skal rundt 300 overlevende og pårørende vitne.

14 av de tiltalte skal være til stede under rettssaken, deriblant Salah Abdeslam, som er den eneste gjenlevende angriperen.

Dommen ventes å bli avsagt 24. og 25. mai neste år.