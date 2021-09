Fatima (15) besøkte Frp-valgbod - Tybring-Gjedde tilbød henne 1000 kroner for å ta av seg hijaben

Fatima var på Karl Johan sammen med en gruppe medelever i første klasse ved Bjerke videregående skole i Oslo 25. august.

De besøkte valgbodene for å skrive en oppgave om partienes syn på bærekraft. Da de var ferdige med runden, ble de oppmerksomme på at en gruppe ungdommer hadde samlet seg rundt valgboden til Frp.

– Jeg ble nysgjerrig, og da jeg kom til boden hørte jeg at Frp mente det burde være lovforbud mot sjal. Jeg gikk foran for å høre hva han hadde å si.

Frps fremste politiker i Oslo, stortingsrepresentant gjennom 20 år, og toppkandidat foran årets valg, Christian Tybring-Gjedde, sa at muslimer bør ta av seg sjalet for å bevise at man er fri, forteller Fatima.

Tilbud om penger

Diskusjonen ble opphetet, da Fatima slo fast at hun velger å gå med hijaben av egen, fri vilje.

– Jeg sier at den, den hijaben du har på hodet nå, det er noe du har fått hjemmefra. Det er fordi du skal være ærbar og dekke til håret. Det er hele poenget med det, sa Tybring-Gjedde.

Så kom han med et tilbud til Fatima.

– Jeg gir deg 500 kroner, hvis du tar den av, sier han først.

Deretter:

– Jeg gir deg 1000 kroner!

Fatima og klassevennene hennes blir tydelig opprørt over «tilbudet» fra Tybring-Gjedde. Stortingsrepresentanten gjentar tilbudet flere ganger.

– Du kan ta det på igjen etterpå. Jeg bare utfordrer deg. Jeg vil se det vakre håret ditt, sier Tybring-Gjedde til elevene.

Fatima forteller at hun skalv og at hjertet banket hardt, men at hun bestemte seg for å stå opp mot politikerne, og forsvare sin rett til å bestemme over seg selv.

– Jeg følte meg litt meg sånn veldig presset. Det er ikke greit, jeg er 15 år mens han er sånn - jeg vet ikke helt - men i hvert fall en voksen, mye eldre enn meg. Jeg følte ikke at han så på meg med respekt, sier hun.

Forsvarer pengetilbudet

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Christian Tybring-Gjedde mandag, uten å lykkes.

Men mandag kveld går han ut på sin egen Facebook-side og forsvarer pengetilbudet.

«25. august havnet jeg i en opphetet diskusjon med en gruppe førstegangsvelgere om hijaben. De påstod at det var frivillig, samtidig hevdet de at det var påbudt etter koranen. Det er ikke påbudt etter koranen, og altfor ofte er det snakk om sosialt press og storfamiliens kontroll, hevdet jeg. Jeg satte det hele på spissen ved å tilby kvinnen med hijab en tusenlapp, hvis hun tok den av. Det var jo frivillig. Hun ville ikke tjene noen raske penger», skriver Tybring-Gjedde.

Listhaug slår ring om Fatima

Partileder Sylvi Listhaug tok avstand fra Tybring-Gjeddes opptreden i et intervju på TV 2 mandag kveld.

– Det er det selvfølgelig ikke greit, og ikke sånn vi ikke skal opptre på stand, sier Listhaug.

– Det var en lengre og opphetet diskusjon som jeg mener vi ikke bør ha på våre stander. Det er viktig at man har saklige og gode debatter når man møter velgere på stand.

– Vil du beklage?

– Det ble en opphetet diskusjon og jeg mener vi ikke skal ha slike opptredener på våre stand. Jeg snakket med Christian i dag og han er lei seg for at noe av dette kom ut slik det gjorde.

Samtidig fastholder FrP-lederen at partiet «står rakrygget» på sin motstand mot barnehijab.

– Hva vil du si til Fatima?

– Jeg håper hun tar seg en tur til på standen vår og så skal vi ta en rolig og fin diskusjon der. Da kan hun få svar på sine spørsmål og det kan jeg stille opp på selv også.

Skolen sendte brev til Frp

Vi møter Fatima sammen med foreldre og søsken, som støtter henne etter den ubehagelige opplevelsen. De er enige om at det er best at hun ikke stiller med fullt navn og bilde.

– Hvis jeg viser identiteten min, og fordi jeg er muslim, ikke sant, så er jeg litt redd for hva som kommer til å skje med meg, fordi det er ikke alle som liksom liker muslimer. Og det er ikke alle som er like hyggelige, sier hun.

Fatima gjorde opptak da hun fikk tilbud om 1000 kroner for å ta av hijaben i FrPs valgbod på Karl Johan Foto: Per Haugen / TV 2

Da rektor ved Bjerke videregående skole, Margrethe Hammer, fikk kjennskap til Fatimas opplevelse i Frps valgbod, ble eleven og familien fulgt opp med samtaler. Mandag sendte skolen et brev til Frps stortingsgruppe der de tar sterk avstand fra hendelsen.

«Vi er både sjokkert, opprørt og lei oss, både på elevens vegne, men at dette er holdninger som finnes blant våre stortingspolitikere i et demokratisk land som Norge», heter det i brevet.

Rektor peker på flere forhold skolen anser som problematisk:

«For det første har en av våre elever opplevd at en Stortingspolitiker argumenterer på en støtende måte og har hatt en svært ubehagelig opplevelse i regi av skolen. For det andre jobber vi daglig for å styrke demokratiforståelsen og toleransen hos egne elever. Denne adferden mener vi har motsatt virkning og fører til politikerforakt».

Krevde beklagelse

Skoledirektøren i Oslo ser også alvorlig på Tybring-Gjeddes opptreden mot 15-åringen.

– Vi synes det er fryktelig trist at elever som skal lære om demokrati og medbestemmelse og bli gode borgere, møtes av politikere på den måten, sier divisjonsdirektør for videregående opplæring i Osloskolen, Trond Lien

– Mener skoledirektøren at det er grunnlag for å be om en beklagelse?

– Ja, jeg mener det. Jeg mener at våre elever ikke skal møtes på denne måten. De skal lære om demokrati. De skal lære å bli gode medborgere og deltagere i et levende demokrati. Da skal det ikke møtes med det vi oppfatter som latterliggjøring, sier Lien.

– Det var vanskelig å tro at en du skal stole på, et parti som skal fremme folks meninger behandler deg på den måten. Du mister troen på dem, og det kan være veldig skadelig for demokratiet som vi i Norge prøver å holde på, sier Fatima.