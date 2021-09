Klimasatsing skal bidra til å halvere utslipp fra fiskeri- og havbruksnæringen

– Prosjektet skal blant annet bidra til å halvere utslipp fra fiskeri- og havbruksnæringa innen 2030, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) og kunnskapsminister Guri Melby (V).

Klimasatsingen til 120 millioner kroner ble presentert i Trondheim i dag, og tildeles Zero Kyst-prosjektet. Zero Kyst skal gjøre det mulig for nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen å bli 100 prosent utslippsfrie.

– Dette er et prosjekt som bidrar til at man får realisert betydelige utslippskutt. Denne tildelingen akselererer utviklingen av ny og grønn teknologi som ellers ville tatt litt lenger tid, sier næringsminister Iselin Nybø.

Prosjektleder Erik Ianssen i Zero Kyst er strålende fornøyd.

– Dette har vi kjempet lenge for. Dette er en stor dag for hele kyst-Norge. Nå skal vi gjøre vår del av jobben og få kuttet utslippene med 50 prosent innen 2030, sier Erik Ianssen til TV 2.

KOM MED PENGER: Næringsminister Iselin Nybø i Trondheim under presentasjonen av klimatiltakene til sjømatnæringa. Foto: Frank Lervik/TV 2.

I tillegg til bygging av utslippsfrie fartøy, omfatter prosjektet også bygging av infrastruktur med hydrogen og landstrøm i Lofoten, samt hydrogenproduksjon til maritimt drivstoff på Vannøya i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke.

– Dette er grønn omstilling i praksis. Her samarbeider de bredt med både forskningsaktører, energileverandører, industrien og rederiene for å finne de gode løsningene. Vi skal tjene penger på den grønne omstillingen, og dette prosjektet har et betydelig potensial for verdiskaping og eksport, sier Nybø.

KLIMAGLIS: Statsrådene Iselin Nybø og Guri Melby flankert av representanter for Zero Kyst i Trondheim i dag. Foto: Frank Lervik/TV 2.

Ifølge en pressemelding er tildelingen en del av regjeringens Grønn Plattform som gis til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.

– Hensikten er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid, og dette vi legge til rette for gjennom Grønn Plattform.