Hører du oss ikke, Erna Solberg?

I en kontekst hvor kvinner og jordmødre i årevis har ropt varsko om situasjonen i fødsels- og barselomsorgen, blir vi bedt av statsministeren selv om å lage flere barn, og det uten at noen form for tiltak for å bedre situasjonen følger med.

Men hvem trenger tiltak når alt er i sin skjønneste orden slik Erna Solberg hevdet på Folkemøtet på NRK 2. september?

Der uttalte statsminister Erna Solberg følgende: «Det har aldri vært bedre å føde i Norge, det har aldri vært flere fødende som faktisk er så fornøyd, det har aldri vært så få barn som dør under fødsel, så få mødre som blir skadet.»

Det har altså aldri vært bedre å føde, og kvinner er mer fornøyde enn noen gang.

Hvor tar hun disse påstandene fra?

Påstanden om at kvinner er så fornøyde, hører vi til stadighet, men hva bygger den på?

Bygger den på brukerundersøkelsen fra 2017?

Hvis den gjør det, har Erna Solberg tatt munnen for full. For det første har denne undersøkelsen blitt gjennomført tre ganger fra 2011 til i dag.

For det andre er det kun kvinner som fødte i fjerde kvartal som har blitt spurt.

For det tredje har blant annet kvinner som har opplevd dødfødsler eller transportfødsler ikke fått mulighet til å delta. Hvordan hadde svarene sett ut om det var kvinner som fødte om sommeren som hadde fått svare?

Erna Solberg snakket om kvalitet i fødselsomsorgen på Folkemøtet, og etter det vi forsto, er kvalitet ensbetydende med få dødsfall og skader.

Kvalifisert omsorg

Det virker også som om stordrift er den beste måten å forebygge både dødsfall og skader på siden kvalitet handler om at det er nok fødsler til at jordmødrene får øvd og trent seg.

Men hva med kvinnenes perspektiv oppi det hele?

Tryggheten handler ikke bare om at jordmor har riktig kompetanse, men at det er plass på sykehuset, at jordmoren har tid til å være til stede, og at man får god, kvalifisert omsorg.

Dette er ikke selvsagt for kvinner som føder i dag.

I dag åpner kvinner opp og forteller om sine erfaringer. Dette er ikke historier som fortelles for å skremme.

Skrekkelige hverdagshistorier

Det er skrekkelige hverdagshistorier, og mange av dem finner dessverre sted på de store kvinneklinikkene hvor det etter Solbergs standard er best kvalitet. Allikevel understreker Solberg: «Det er veldig god fødselsomsorg. Det har aldri vært så godt i Norge.»

Høyre går til valg på at de ønsker seg «pasientenes helsevesen».

Man skulle dermed tro at Høyre ønsker seg kvinnenes fødsels- og barselomsorg, en fødsels- og barselomsorg som er kvinnesentrert og forskningsbasert hvor man lytter til kvinners behov og ønsker.

Men vi har lite tro på dette så lenge partiets leder ikke lytter til oss.

Vi befinner oss i en absurd situasjon hvor landets leder påberoper seg retten til å tale på vegne av kvinner, og det skremmer oss at hun tilsynelatende er mer opptatt av å fortelle kvinner at det er trygt og godt å føde i Norge enn å faktisk lytte til historiene som kommer.

Og de er ikke få.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no