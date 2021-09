Det har vært klart i flere år at legendariske Mercedes G-Klasse, eller Geländewagen, skal bli en helelektrisk modell.

Som vi i Broom skrev for noen uker siden, skulle ryktene ha det til at den første konseptbilen skulle vises under årets bilutstilling i München akkurat nå.

Det stemmer på en prikk. Mercedes har nylig avduket EQG Concept, som gir en tydelig pekepinn på hva vi kan vente oss.

Fire motorer

Ikke overraskende velger Mercedes å beholde det ikoniske designet. På konseptbilen er alt i utgangspunktet likt som dagens G-Klasse, med enkelte små unntak.

For eksempel har man byttet ut grillen til en litt mer flashy variant. Nå består den av en lysende stjerne i midten, omringet av blå LED-dioder. Blinklys-designet i speilhusene er også helt nytt.

Bak har Mercedes nå fjernet reservehjulet og erstattet det med en låsbar oppbevaringsboks, naturligvis opplyst med LED-lys.

Mercedes bekrefter at kommende EGQ skal bestå som en robust terrengmaskin, slik vi kjenner G-Klasse i dag.

Derfor videreføres dagens rammekonstruksjon. Bilen får naturligvis firehjulsdrift og drivlinjen består av totalt fire elmotorer, én til hvert hjul.

Videre er den utstyrt med en justerbar to-trinns girkasse, med mulighet for krabbegir.

Nå blir legenden elektrisk: – Utenkelig for noen år siden

Selv om den blir elektrisk, ivaretar Mercedes designet vi kjenner igjen helt fra 1979.

Flere år til lansering

Utover dette holder Mercedes kortene tett til brystet. Men ryktene skal ha det til at EQG får samme batteripakke og effekt som i nye EQS 580.

EQG får fire elmotorer, som skal sikre god fremkommelighet.

Det innebærer en systemeffekt på 524 hk og solide 855 Nm. Batterikapasiteten er 107,8 kWt.

Mercedes vil ikke bekrefte når den ferdige produksjonsmodellen skal stå klar, annet enn i løpet av få år. Trolig snakker vi lansering innen 2025.

– EQG har alt folk elsker ved G-Klasse, men med en elektrisk drivlinje. G-Klasse er en bil som har solgt ekstremt godt i Norge, og vi har i praksis hatt 1-2 års leveringstid siden bilen kom ny i 2018. Nå har vi veldig tro på kommende EQG, sier Audun Hermansen, kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge, til Broom.

Mercedes EQE: En av verdens mest solgte blir elbil

Konseptbilen er utstyrt med 22-tommers polerte aluminiumsfelger.

Se mer av helt nye EQG Concept fra München her: