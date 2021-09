Daniel (26) satt hjemme i over ett år i frykt for å smittes – lørdag kommer øyeblikket han har lengtet etter

«Dødsangst, ensomhet og utallige lengtende timer etter frihet» oppsummerer Daniel Pettersens liv under koronapandemien – til nå. 26-åringen er fullvaksinert. Lørdag kommer endelig øyeblikket han har ventet på.

På gutterommet i Stange satt Daniel nesten sammenhengende i over ett år.

26-åringen hadde ikke noe valg. Han måtte bli hjemme.

Daniel var redd for å dø.

Han tror at han ikke ville overlevd hvis han ble smittet.

– Jeg var veldig redd, sier han.

Daniel sitter i rullestol. Han er født med ryggmargsbrokk, vannhode og hjertefeil. Som følge av ryggmargsbrokken har han fått skoliose. Han har operert inn et dren som drenerer hjernevæsken.

VAR REDD: Daniel Pettersen kjente mye på redsel før han ble fullvaksinert. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

Ensom tilværelse

– Det kom som et sjokk da pandemien kom til Norge. Jeg er jo i en risikogruppe, men jeg trodde ikke at det skulle bli så ille at jeg ikke kunne dra ut, sier han.

TV 2 møter Stange-mannen hjemme på gutterommet, hvor han har tilbragt mesteparten av tiden under pandemien.

Han følte seg innestengt. Den eneste kontakten han hadde med venner, var på sosiale medier og gjennom online-spill.

Daniel brukte tiden på å spille på nettet fra han våknet og til han la seg.

LIDENSKAPELIG SUPPORTER: Rommet til Daniel Pettersen levner ingen tvil om hvilket lag Stange-mannen holder med. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

Med unntak av da favorittlaget Storhamar spilte kamper, da benket han seg naturligvis foran TV-en for å støtte laget sitt.

Moren og faren var de eneste han møtte, men også de måtte holdes på avstand, selv om de bor under samme tak.

Hadde de vært ute en tur, trillet Daniel på rommet med en gang, for å unngå å eventuelt bli smittet.

– Jeg følte meg innestengt. Det ble ensomt. Det var ikke noe særlig gøy, sier han og ser tomt ut på de gule og blå veggene rundt oss.

Ble aggressiv

Den monotone og ensomme tilværelsen påvirket etter hvert humøret til den ellers glade 26-åringen.

– Før jeg fikk første vaksinedose, merket jeg at jeg ble mer aggressiv. Jeg var så lei av å sitte hjemme og vente, men jeg måtte bare gjennom det, sier han.

Daniel var på en prioritert liste over personer som skulle få vaksinen tidlig, men han levde lenge i uvisshet om når det første stikket kom – til tross for at vaksineringen var begynt.

Så, i april fikk han første vaksinedose. Begynnelsen på slutten av den ensomme tilværelsen for Daniel.

I juni var han fullvaksinert og hadde ventet de dagene som ble anbefalt for å utvikle full beskyttelse.

– Det var en befrielse å få den siste dosen, sier han.

– Jeg smiler mye mer og er ikke aggressiv, som jeg var før jeg ble vaksinert. Jo friere du føler deg, jo enklere er det å holde på smilet. Jeg er bare glad og fornøyd om dagen, gliser han.

ET FORBILDE: Daniel Pettersen poserer med drakta til den tidligere Storhamar-spilleren Pål «Magic» Johnsen. Han var en av Stange-mannens favoritter da han spilte. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

Lidenskapelig hockeysupporter

Siden pandemien brøt ut og Daniel lukket seg inne, har det vært spesielt én ting han har gledet seg til å gjøre: Å følge sitt lag fra tribuneplass i CC Amfi.

I 18 år var det kun sykehusbesøk som holdt han unna å se Storhamars hjemmekamper.

Han merket det allerede første gangen han så laget. Det var noe spesielt med de gule og blå, og han følte seg hjemme i ishockeyhallen på Hamar vest.

– Det gjorde noe med meg at jeg endelig kunne dra på kamper og ha litt annet å gå til enn å kun sitte inne her hjemme, sier han.

Før pandemien brøt ut malte han og moren rommet i Storhamars karakteristiske gule og blå farger og hengte opp flere av Storhamar-draktene og bildene han har.

Endelig seriestart

Lørdag 11. september braker det løs. Pucken droppes i Fjordkraft-ligaen. Ni måneder etter at seriespillet måtte avsluttes, er det klart for ny sesong.

– Nå gleder jeg meg bare mer og mer til hockeysesongen. Jeg har ventet lenge på å komme meg på kamper, sier han.

– Hva er det med det å være på hockeykamper som er så bra?

– Det gir en godfølelse i kroppen å se og høre all den gode stemningen. Det å høre så mye folk som roper og er ordentlig med og heier frem et lag som betyr noe for dem. Det skal bli godt å kjenne den følelsen igjen, svarer Daniel og smiler.

Storhamar tar imot Ringerike i serieåpningen.

Mange har ventet lenge. Daniel har kanskje lengtet mest. Lørdag er han tilbake på tribunen for å støtte sitt lag.

