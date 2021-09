Franske Renault er en av dem som har vært tidlig ute med elbil. Deres Zoe er en stor suksess, med kombinasjonen mye rekkevidde for relativt lite penger.

Nå viser de en nyhet som trolig vil falle i smak for de som har behov for mer plass. Nemlig Megane E-Tech. Bilen er en kompakt familie-crossover som skal by på god plass, tross kompakte ytre mål.

Den er 4,21 meter lang og 1,77 meter bred og vi finnes i tre utstyrsvarianter; Equilibre, Techno og Iconic.

God plass og smarte løsninger

Nye Megane E-Tech er bygget på en plattform med et svært tynt batteri. Dette muliggjør et helt flatt gulv innvendig. Noe som igjen skal bidra med god plass, særlig i baksetet.

Bilen har ett hjul i hvert hjørne og tross kompakte mål skal den by på god plass.

Ved å flytte girspaken bak rattstammen og flytte Multi-sense-knappen til rattet, er det gjort plass til et stort syvliters oppbevaringsrom mellom forsetene. Det er også to koppholdere og tre liter oppbevaringsplass under det midterste armlenet, som for øvrig er skyvbart.

Bagasjerommet har et totalt volum på 440 liter og ladekabelen har sin egen plass som er tilgjengelig via et avtagbart deksel i bagasjerommet. Baksetene kan slås ned og er delt 40/60.

I midtarmlenet er det praktisk lagringsplass med to USB-C-porter og en 12V-kontakt. Ytterligere to USB-C-porter for passasjerer bak er plassert bak armlenet.

Avhengig av valgt utstyrsnivå kan forsetene justeres elektrisk. I bunnen av multimedia-skjermen finnes det dokkingstasjon for smarttelefon . Denne kan plasseres horisontalt, for induktiv lading, eller vertikalt for å vise skjermen.

Som en smarttelefon skal Megane E-Tech gli sømløst inn i brukerens digitale hverdag, takket være det nye OpenR-displayet og det nye OpenR Link-multimediesystemet som er utviklet av Google og basert på Android Automotive OS. Bilen leveres med Google Assistant, Google Maps og Google Play.

Det skriver Renault selv i en pressemelding.

Innvendig lover Renault mange smarte løsninger og bilen skal få en rekke assistentsystemer.

470 kilometer rekkevidde

Nykommeren kan leveres i seks ulike farger. For et mer personlig preg kan taket, takstolpene og sidespeilene leveres i ulike kontrastfarger, som til sammen muliggjør 30 ulike lakk-kombinasjoner.

Elmotoren har en ytelse på 160 KW / 220 hk og et dreiemoment på 300 Nm.

Dette skal gi bilen en akselerasjon fra 0 – 100 km/t på raske 7,4 sekunder og en toppfart på 160 km/t.

Renault selv sier at kjøreegenskapene skal være sporty, takket være lavt tyngdepunkt og lang akselavstand. Hjulene skal være på 20 tommer.

Batteriet er på 60 kWt og bilen skal få en rekkevidde på 470 kilometer.

Dessuten skal den kunne trekke både tilhenger og kunne ha taklast. For mange norske kunder er dette viktig. Data på tillatte vekter her er enda ikke kjent.

Mange assistentsystemer

Et kamera som er integrert i det innvendige speilet skal gi deg kontroll over omgivelsene rundt bilen. I tillegg skal 26 ulike førerassistentsystemer sørge for at man kan føle seg trygg på veien.

Her skal man kunne snakke dirkete til Google og gi kommandoer, slik at man kan holde fokus på veien. Man kan enkelt sende meldinger, kontrollere medieavspilling, få veibeskrivelser og mye mer. Man kan også bruke stemmen til å styre enkelte funksjoner i bilen, for eksempel klimaanlegg og ulike kjøremodus.

Prisen på Renaults nye elbil er enda ikke kjent. Zoe har hele tiden vært svært gunstig priset, det er grunn til å tro at Megane vil følge opp det. Bilen skal dukke opp på vårparten i 2022.

