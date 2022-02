Kripos: DNA fra flere pårørende kan oppklare gamle saker

ÅSTED NORGE (TV 2): Karsten Enerud (78) fra Nes på Romerike håper hans DNA kan gi et svar på hva som skjedde med storebroren i 1963. Arild var bare 20 år da han forsvant i Oslo.

Det finnes i dag 29 uoppklarte saker i Norge med uidentifiserte levninger, men det er håp for at noen av dem kan oppklares.

– De eldste er fra 1960-tallet. I disse sakene har vi ikke nok opplysninger som gir treff, derfor er det viktig at pårørende avgir DNA, forklarer seniorrådgiver Eivind Østberg i ID-gruppa på Kripos.

HVA SKJEDDE MED STOREBROR? Familien Enerud fotografert midt på 1940-tallet. Arild sitter på fanget til sin mor, mens Karsten sitter på fanget til sin far. Foto: Ukjent

Karsten Enerud (78) avla nylig en DNA-prøve på den lokale politistasjonen på Råholt ved Eidsvoll. Derfra ble prøven sendt til ID-gruppa på Kripos.

Et lite håp

Det har blitt tent et lite håp i Karsten Enerud når han går inn dørene hos Kripos. Han får være til stede når Eivind Østberg fra ID-gruppa setter seg foran datamaskinen med et avansert søkeprogram utviklet av FBI.

– Da har vi lagt inn DNA-profilen din og registrert slektskapet. Da blir den søkt opp mot savnet-saker og uidentifiserte likfunn. Det kan ta noen minutter, forklarer han.

ET SAVN I 59 ÅR: 16. mai 1963 forsvant storebroren til Karsten Enerud i Oslo. Foto: Åsted Norge

DNA fra pårørende har vært til stor hjelp i andre saker. Senest høsten 2019 ble en 55 år gammel savnet-sak løst. Ved hjelp av en tannjournal og DNA-prøver fra slektninger fant politiet ut at det var levningene etter Arne Odd Torgersen som ble funnet i en privat hage på Sørlandet.

En ung eventyrer

Arild Enerud vokste opp på Nes på Romerike med foreldrene sine og lillebroren Karsten.

– Han var en glad og raus fyr. Omgjengelig, uredd, vital, full av humor og glede. Han så lyst på livet og fremtiden. Han var to år eldre enn meg og var jo sjefen, men vi var mest venner, forteller Karsten og smiler.

– Det er et personlig savn for meg. Det var bare to stykker av oss. To brødre. Så ble den ene borte.

Da Arild var 15 år, forlot han foreldrene og lillebroren Karsten og dro til sjøs med oljetankeren Wilchief. Han var borte i til sammen fem år.

– Det er merkelig at han klarte seg i de utenlandske havner fra han var 15 år. Så kommer han hjem og klarer seg ikke i Oslo, sier Karsten.

Våren 1963 venta Arild på nytt hyre. I mellomtiden fikk han seg en sjåførjobb hos fiskegrossisten Inger Sørensen AS på Vippetangen i Oslo. Han bodde hjemme på Nes og tok pendlerbuss hver dag.

FISKEHALLEN PÅ VIPPETANGEN: Her jobbet Arild da han forsvant. Foto: Wilhelm Råger/Oslo Museum

Forsvinningen

Onsdag 15. mai 1963 dro Arild som vanlig grytidlig hjemmefra, men fortalte at han skulle sove over på et lager på arbeidsplassen sin.

Etter jobb dro han på fotball-landskampen mellom Norge og Polen på Ullevål stadion med tre arbeidskompiser. Deretter dro de til den populære restauranten D´Angleterre ved Østbanehallen i Oslo sentrum.

SISTE OBSERVASJON: Arild og tre kompiser var på restauranten D´Angleterre nederst i Karl Johans gate natt til 16. mai 1963. Her slutter alle spor. Foto: Ateliér Rude/Oslo Museum

Hovmesteren på D´Angleterre kjente Arilds far og la merke til Arild. Karsten husker at hovmesteren i politiavhør forklarte at Arild var den siste av de fire kompisene som forlot restauranten. Arild skal ha hentet vesken sin i garderoben klokka 00:30.

– Og der slutter alle spor. Han skulle gå ned til Vippetangen, en spasertur på 15 minutter. Der skulle han overnatte fordi han skulle jobbe der neste dag. Men vi vet jo ikke om han noen gang kom dit, forteller Karsten.

SKULLE SOVE HER: Arild fortalte foreldrene at han skulle sove på et lager på arbeidsplassen sin på Vippetangen. Ingen vet om han kom dit etter byturen. Foto: Normanns kunstforlag/Oslo Museum

Hvem var kompisene?

Arilds familie kjente ikke arbeidskompisene hans i Oslo, men Karsten vet at alle tre ble avhørt av politiet. Han husker også at den ene skal ha vært høy og mørkhåret, og at han bodde på Bøler med kone og barn.

For å finne navnene på kompisene søkte Åsted Norge om innsyn i politiets etterforskningsdokumenter fra 1963. De skal ligge lagret hos Arkivverket i Oslo, men etter grundige søk var resultatet nedslående. De fant kun ett dokument: Savnet-meldingen fra 1963. Alle etterforskningsdokumentene, der avhørene av kompisene ligger, er borte.

– Vi har lett både på tenkelige og delvis utenkelige steder etter de papirene, men dessverre, det er ingen spor å finne, sier seniorrådgiver Erland Ferrer Pettersen i Arkivverket.

Erland Ferrer Pettersen forklarer at Arkivverket har dokumenter fra mange offentlige instanser, men at de er prisgitt at disse instansene har orden i papirene sine.

SAVNET-MELDING: Denne meldingen ligger i arkivene etter Kripos. Foto: Åsted Norge

– Jeg skal ikke anklage noen for rot, men jeg synes det er trist at alt er borte, sier Karsten.

Han håper likevel at noen kjenner igjen historien eller har hørt en slektning fortelle om dagen Arild ble borte.

– Hvis de leser dette og lever i dag, så håper jeg de er så snille og gir lyd fra seg.

Heller ikke politiet i Oslo eller Øst politidistrikt har noen forklaring på hvor etterforskningsdokumentene har blitt av.

– Tragisk

Åsted Norge klarer å spore opp Arilds daværende sjef hos fiskegrossisten Inger Sørensen AS, Ivar Myklebust. Kan han hjelpe oss videre?

– Det var jo tragisk og jeg husker at han ble savnet med én gang han ikke møtte på jobben. Det var noe vi snakket om i mange uker etterpå, forteller Ivar Myklebust.

ARILDS SJEF I 1963: Ivar Myklebust (t.v.) husker Arild og forsvinningssaken godt. Karsten syntes det var godt å få en prat med ham Foto: Åsted Norge

Ivar Myklebust husker godt at flere arbeidskamerater av Arild ble avhørt av politiet, men han husker ikke navnene deres.

– Jeg kan ikke skaffe noen papirer heller, for det er så lenge siden. Og så har vi hatt noen branner på et lager der mange dokumenter forsvant, sier han.

29 uidentifiserte likfunn

Hos Kripos venter Karsten i spenning. Kan det hende at levningene av Arild er blant de 29 uidentifiserte likfunnene i Norge? Etter noen minutter kommer svaret.

SISTE HÅP: Eivind Østberg hos Kripos prøver å finne ut om Karstens DNA kan matche funn av uidentifiserte levninger. Foto: Åsted Norge

– Nå er søket ferdig her ... Og det gir ikke noe resultat, det kommer ikke opp noen kandidater, sier Eivind Østberg fra ID-gruppa.

– Nettopp. Men da har vi fått avklart det da, sier Karsten.

Han vil likevel aldri gi opp troen på et svar, og Kripos mener at det fremdeles er mulig.

– Det er veldig fint at vi har fått inn profilen din. Vi har sett eksempler på at det er blitt gjort funn ute som stammer fra lang tid tilbake. Når vi får inn de funnene til oss vil de bli søkt opp mot din profil, avslutter Østberg.