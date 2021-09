– Ikke mange som er større enn Hovland

Viktor Hovlands femteplass sammenlagt i FedEx-cupen ga ham en premie på drøyt 19 millioner norske kroner. Totalt har 23-åringen så langt spilt inn 63 millioner kroner i premiepenger i 2021. Det er langt over fjoråret.

For i 2020 tjente Hovland inn rundt 1,9 millioner dollar, som tilsvarer overkant av 17 millioner norske kroner. Dermed tjente Hovland mer på én plassering i år enn han gjorde i hele 2020. Bankkontoen begynner å fylle seg godt opp i allerede ung alder.

– Ja, den bankkontoen hadde vært fin å ha. Det baller på seg når du blir god, sier Magnus Sveen og ler, redaktør og daglig leder i Norsk Golf til TV 2.

For god er det ingen tvil om at Hovland er, og premiepengene gjenspeiler utviklingen fra forrige sesong.

– I fjor kom han som sistemann akkurat med i denne turneringen og det var en kjempeprestasjon, bare det. Når man nå spoler ett år frem ti tid, er han en av dem som kanskje kunne vunnet hele greien. Det å være med helt til slutt er ganske heftig. Det er over så lang tid, og mye større enn om det hadde vært for eksempel alpint eller hopp, for dette er hele golfverdenen som har en cup, forklarer Sveen.

– Når han nå ble nummer fem, kan man si at han er verdens femte beste golfspiller, understreker Sveen.

– Ikke mange som er større

Sveen tror at flere og flere innser hvor stor Hovland er, men om han skal sammenligne med andre norske idrettsstjerner:

– Erling Braut Haaland, Karsten Warholm og Magnus Carlsen. Men jeg vet ikke om så mange andre som er større enn Hovland på verdensbasis, tatt i betraktning hvor stor idretten er og nivået han leverer på. Det er et fint selskap å være i det, sier Sveen.

Og om Hovland fortsetter å levere gode prestasjoner og begynner å finne flere turneringer i løpet av et år, er det gode muligheter for at Hovland blir verdensener om noen år.

– Verdensrankingen er en ranking som baserer seg på prestasjoner de siste to årene. Hovland vinner ikke like ofte som et par av de andre, men om han begynner å vinne tre-fire turneringer i løpet av et år er han helt der oppe, forklarer Sveen.

Med gode, stabile prestasjoner vil også bankkontoen fortsette å fylle seg opp.

– Om man ser på hva som er jobben til en proffgolfer, så er det å tjene mest mulig penger. Har du en litt tung turnering, men klarer å bli nummer 15. istedenfor 25, er det mye penger bare der. Hovland leverer et så høyt nivå og spiller aldri ordentlig dårlig, dermed tjener han alltid penger.