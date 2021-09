Slutt for Love Island-paret: – Veldig lidenskapelig forhold

Paret møttes i den første, og hittil eneste, sesongen av Love Island på TV 2. Der stakk de av med tredjeplassen.

Nå har de gått hver sin vei.

Esmael sier følgende i en tekstmelding til God kveld Norge og TV 2:

– Vi hadde et veldig lidenskapelig forhold med enormt mye følelser. Hovedutfordringen vår derimot var at vi hadde vanskelig for å kommunisere, alt fra smått til stort, og det ble en belastning i hverdagen til slutt og sist.

– Jeg har det sånn som man har det etter et brudd, følelsene går ikke vekk med det første, men tar tiden til hjelp.

– Spesiell plass i hjertet

På Instagram skriver Cappelen at de to skilles som venner med ingenting annet enn kjærlighet for hverandre.

«Jeg kommer for alltid til å ha en spesiell plass for han i hjertet mitt, og jeg er så takknemlig for det eventyret vi har hatt sammen, alt han har lært meg og alle minnene vi har skapt.»

Hun har også delt en video på YouTube hvor hun forteller om bruddet. Der sier hun: «Det er personlig, og det er veldig tøft.»

23-åringen har flyttet hjem til foreldrene sine, hvor hun kan få litt ro og fred en periode.

– For forskjellige

Esmael har også omtalt bruddet på Instagram, hvor han kun har fine ting å si om ekskjæresten:

«Mie og jeg ga det et realt forsøk, og følelsene våre for hverandre var noe helt spesielt. Dessverre så var vi litt for forskjellige til å kunne få det til å funke, og vi fant ut av at det beste var å gå hver vår vei. Vi er gode venner den dag idag, og jeg ønsker Mie det aller beste i livet akkurat som hun gjør for meg også. Hun er en herlig person og jeg setter pris på alle de gode minnene vi tar med oss videre.»

Begge takker følgerne for støtten de har fått helt siden Love Island-finalen i 2020.